Al MEET Milano un brindisi di Natale tra arte e mindfulness: “An Immersive XMAS Party”

Ultimo aggiornamento il 15 Dicembre 2025 by Emiliano Belmonte

An Immersive XMAS Party: al MEET Milano un brindisi di Natale tra arte e mindfulness

Un Natale diverso, lontano dalla frenesia e più vicino al benessere mentale. È quello proposto da “An Immersive XMAS Party – Christmas Experience”, l’evento in programma mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 18.30 al MEET Digital Culture Center di Milano, in via Vittorio Veneto 2.

Un appuntamento a invito gratuito, riservato agli amici di Studio Tirelli e Global Coaching, che unisce convivialità natalizia e sperimentazione sensoriale.

Quando il brindisi diventa esperienza

Non solo un classico aperitivo di Natale, ma un momento pensato per offrire leggerezza, condivisione e consapevolezza. La Christmas Experience nasce con l’obiettivo di regalare ai partecipanti una pausa autentica, capace di coniugare lo spirito delle feste con una proposta culturale e immersiva.

Un’occasione per incontrarsi, brindare e vivere un’esperienza diversa dal solito, in uno spazio che è simbolo di innovazione e dialogo tra arte e tecnologia.

Il percorso immersivo guidato da Stefano Tirelli

Suoni, colori e percezioni per il benessere mentale

All’interno della Sala Immersiva del MEET, il Professor Stefano Tirelli, docente all’Università Cattolica di Milano ed esperto in preparazione fisica e mentale e mindfulness applicata allo sport e al business, guiderà gli ospiti in un breve percorso multisensoriale.

Un’esperienza basata su suoni, colori e stimoli percettivi, pensata per favorire rilassamento, concentrazione e una maggiore connessione con il momento presente.

Un Natale tra cultura digitale e nuove forme di benessere

Realizzato in collaborazione con Lucia Tomasello di Mint Garden Café e Studio Tirelli Global Coaching, An Immersive XMAS Party racconta un modo nuovo di vivere il Natale: meno rumore, più qualità del tempo, più attenzione alla mente.

Un evento in cui arte, energia e benessere mentale si incontrano, trasformando il brindisi di Natale in una vera esperienza da ricordare.