Al MEET Milano un brindisi di Natale tra arte e mindfulness: “An Immersive XMAS Party”

byEmiliano Belmonte
15 Dicembre 2025
sfondo decorazione palle di natale rosse di notte fuori all aperto vacanza scaled sfondo decorazione palle di natale rosse di notte fuori all aperto vacanza

An Immersive XMAS Party: al MEET Milano un brindisi di Natale tra arte e mindfulness

Immagine WhatsApp 2025 12 15 ore 10.09.04 e233154b

Un Natale diverso, lontano dalla frenesia e più vicino al benessere mentale. È quello proposto da “An Immersive XMAS Party – Christmas Experience”, l’evento in programma mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 18.30 al MEET Digital Culture Center di Milano, in via Vittorio Veneto 2.

Un appuntamento a invito gratuito, riservato agli amici di Studio Tirelli e Global Coaching, che unisce convivialità natalizia e sperimentazione sensoriale.

Quando il brindisi diventa esperienza

Non solo un classico aperitivo di Natale, ma un momento pensato per offrire leggerezza, condivisione e consapevolezza. La Christmas Experience nasce con l’obiettivo di regalare ai partecipanti una pausa autentica, capace di coniugare lo spirito delle feste con una proposta culturale e immersiva.

Un’occasione per incontrarsi, brindare e vivere un’esperienza diversa dal solito, in uno spazio che è simbolo di innovazione e dialogo tra arte e tecnologia.

Il percorso immersivo guidato da Stefano Tirelli

Suoni, colori e percezioni per il benessere mentale

All’interno della Sala Immersiva del MEET, il Professor Stefano Tirelli, docente all’Università Cattolica di Milano ed esperto in preparazione fisica e mentale e mindfulness applicata allo sport e al business, guiderà gli ospiti in un breve percorso multisensoriale.

Un’esperienza basata su suoni, colori e stimoli percettivi, pensata per favorire rilassamento, concentrazione e una maggiore connessione con il momento presente.

Un Natale tra cultura digitale e nuove forme di benessere

Realizzato in collaborazione con Lucia Tomasello di Mint Garden Café e Studio Tirelli Global Coaching, An Immersive XMAS Party racconta un modo nuovo di vivere il Natale: meno rumore, più qualità del tempo, più attenzione alla mente.

Un evento in cui arte, energia e benessere mentale si incontrano, trasformando il brindisi di Natale in una vera esperienza da ricordare.

