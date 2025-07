Al via a San Michele un laboratorio fotografico triennale per anziani: memoria, presente e futuro in un percorso di riscoperta

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2025 by Emiliano Belmonte

Un progetto innovativo per promuovere l’invecchiamento attivo e il benessere emotivo

È partito a San Michele un laboratorio fotografico rivolto alla terza età, un corso triennale pensato per accompagnare gli anziani in un viaggio dentro sé stessi attraverso l’arte della fotografia. L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la memoria, favorire l’espressione personale e creare nuove connessioni sociali, valorizzando il patrimonio umano e culturale della comunità.

Il laboratorio fotografico triennale, progetto della Digital Room Agency seguito dalla fotografa Mariangela Forcina si inserisce in un’ottica di invecchiamento attivo e partecipato, offrendo agli over 65 un’occasione concreta per mettersi in gioco, apprendere nuove competenze e raccontare la propria storia.

Primo anno: le radici e le origini

Nel primo anno di corso, il focus è rivolto al passato. Attraverso fotografie d’epoca, ricordi di famiglia e nuovi scatti realizzati collettivamente, i partecipanti esplorano le proprie origini, condividendo passioni, eventi significativi e momenti che hanno segnato la loro crescita personale.

Un lavoro profondo e coinvolgente che favorisce l’autonarrazione e rafforza l’autostima, trasformando ogni fotografia in un ponte tra il vissuto individuale e la memoria collettiva.

Secondo anno: la quotidianità e il presente

Il secondo anno sarà dedicato all’osservazione del presente. I partecipanti impareranno a guardare con occhi nuovi la propria quotidianità, i piccoli gesti, i dettagli che compongono la vita di ogni giorno.

La fotografia diventerà uno strumento per valorizzare ciò che spesso passa inosservato, restituendo bellezza alla routine e consapevolezza al momento presente.

Terzo anno: sguardo al futuro, tra desideri e speranze

Nel terzo e ultimo anno, l’attenzione si sposterà verso il futuro. Il percorso fotografico guiderà i partecipanti a riflettere su sogni, aspirazioni e progetti ancora da realizzare, dimostrando che non esiste età per desiderare, cambiare o reinventarsi.

Anche a 70, 80 o 90 anni è possibile costruire visioni nuove e nutrire speranze, in un dialogo continuo tra ciò che si è stati, ciò che si è e ciò che ancora si vuole diventare.

Più di un corso: un laboratorio di vita attraverso le immagini

Il laboratorio di fotografia di San Michele non si limita all’insegnamento delle tecniche fotografiche. È un percorso esistenziale che invita a raccontarsi, a riconoscersi e a creare legami attraverso le immagini.

Un modo per riattivare energie interiori, promuovere la salute mentale e restituire dignità e centralità alle storie degli anziani, spesso dimenticate o trascurate. Un progetto che unisce arte, memoria e relazione, contribuendo a costruire una comunità più coesa e consapevole del proprio valore.