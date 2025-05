Al via la seconda edizione del Faun Adventure Camp ad Ariccia

Ultimo aggiornamento il 22 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Il centro estivo comunale torna al PalaEmanuele dal 9 giugno con sport, gioco e laboratori educativi

Cresce l’offerta per bambini e famiglie: nuove attività, educatori qualificati e una sede storica nel cuore dei Castelli Romani

Torna anche per l’estate 2025 il Faun Adventure Camp ad Ariccia, il centro estivo comunale che lo scorso anno ha registrato un grande successo tra famiglie e bambini. La seconda edizione si svolgerà a partire da lunedì 9 giugno presso la sede storica dell’impianto sportivo PalaEmanuele (ex Palariccia), in via Damiano Marinelli 72, e resterà attiva fino a settembre, con orario continuato dalle 8.00 alle 16.30.

Ad annunciare l’apertura è stata la consigliera comunale Irene Falcone, che ha espresso soddisfazione per la conferma e l’ampliamento del progetto:

“Sono felice di annunciare che i centri estivi comunali, giunti al secondo anno di attività, saranno nuovamente aperti per offrire ai bambini e alle famiglie della nostra città un luogo di incontro, attività sportive, gioco e apprendimento durante le vacanze estive. Quest’anno, abbiamo potenziato l’offerta con nuove attività e progetti educativi, per garantire ai nostri giovani cittadini un’esperienza ancora più arricchente e divertente. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo del primo anno e sono entusiasta di vedere i risultati di questo progetto anche quest’anno”.

Un’estate tra sport, natura e creatività

Il Faun Adventure Camp si presenta come una vera e propria “piccola città estiva” per i più giovani, con corsi di scherma, nuoto, calcio, arrampicata, atletica, basket, pallavolo, tiro con l’arco e attività ludico-motorie. Non mancheranno laboratori creativi, attività teatrali, manuali e cacce al tesoro, oltre a discipline come judo, ping pong, rugby, baseball e pallamano.

Tutti i corsi saranno seguiti da uno staff qualificato, composto da istruttori laureati in Scienze Motorie, professori di educazione fisica e animatori professionisti. L’obiettivo è quello di coniugare divertimento e formazione, in un ambiente sicuro e stimolante.

Iscrizioni, agevolazioni e informazioni utili

Il programma è promosso dal Comune di Ariccia e prevede una quota ridotta per i residenti. L’iscrizione comprende trasporto, merenda, tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva e copertura assicurativa per tutta la durata dei corsi. Inoltre, per ogni partecipante è previsto un kit omaggio con T-shirt e cappellino.

Le iscrizioni si potranno effettuare direttamente presso la sede del centro estivo, dalle 17.00 alle 18.30 nei seguenti giorni: martedì 20 maggio, venerdì 23 maggio, martedì 27 maggio, venerdì 30 maggio, martedì 3 giugno, venerdì 6 giugno e sabato 7 giugno.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero 338 7126450, scrivere a segreteria@svsroma.it, oppure visitare il sito ufficiale www.svsroma.it o le pagine social dell’associazione sportiva ASD SVS Roma.