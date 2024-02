Alba Parietti esclusa da Sanremo dopo 32 anni: la sua voce si fa sentire

Alba Parietti non sarà presente al Festival di Sanremo 2024

Dopo 32 anni di partecipazione consecutiva al Teatro Ariston, Alba Parietti ha annunciato che quest’anno non seguirà il Festival di Sanremo dal vivo. La notizia è stata resa nota attraverso un post su Instagram e successivamente confermata in un’intervista al Corriere della Sera. La conduttrice torinese ha spiegato che non le è stato inviato alcun invito per l’edizione del 2024, ma ha sottolineato che non ricopre alcun ruolo ufficiale nella manifestazione canora ligure. Tuttavia, ha ammesso che se avesse fatto qualche telefonata in più, avrebbe potuto ottenere un posto in prima fila.

Alba Parietti spiega la sua assenza al Festival di Sanremo

In un’intervista al Corriere della Sera, Alba Parietti ha chiarito i motivi della sua mancata presenza al Festival di Sanremo. Ha dichiarato che in passato il suo coinvolgimento nella kermesse era sempre legato a un ruolo lavorativo, come la conduzione del Dopofestival, la giuria di qualità o la partecipazione a vari programmi televisivi. Tuttavia, quest’anno non le è stato assegnato alcun incarico. Nonostante ciò, ha affermato di essere certa che se avesse contattato l’ufficio stampa della Rai, avrebbe ottenuto un posto. Nonostante la delusione, Alba Parietti ha dichiarato che farà il tifo per il successo del Festival e ha elogiato Amadeus e Fiorello come due grandi professionisti in grado di coinvolgere milioni di telespettatori.

Alba Parietti seguirà il Festival di Sanremo da casa

Alba Parietti ha annunciato che seguirà il Festival di Sanremo da casa sua, ad eccezione della finalissima di sabato. Durante quella serata, infatti, sarà ospite d’onore al Ballo del Doge di Venezia, un prestigioso evento legato al mondo del ballo. La showgirl piemontese sarà accompagnata dal suo compagno, Fabio Adami, di cui è profondamente innamorata. Alba Parietti ha anche ricordato alcuni momenti memorabili vissuti durante le sue partecipazioni passate al Festival, come quando Simon Le Bon dei Duran Duran voleva conoscerla a tutti i costi. Ha inoltre commentato la presenza di Lorella Cuccarini come co-conduttrice, elogiando la sua presenza scenica e il suo sex appeal. Infine, ha fatto i complimenti a Giorgia, Teresa Mannino e alle amiche Loredana Bertè e Fiorella Mannoia, esprimendo il desiderio di vederle sul podio del Festival.

Fonte: Corriere della Sera

