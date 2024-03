Alba Parietti: la sua carriera, la vita privata e gli incontri famosi

Un amore sincero e duraturo con Fabio Adami

Alba Parietti, nota conduttrice televisiva, sarà ospite del programma “Storie di donne al bivio” condotto da Monica Setta. Durante la puntata, prevista per sabato 9 marzo, ha raccontato aneddoti della sua carriera e ha aperto un piccolo scrigno sulla sua vita privata. Dopo due anni di una relazione seria e felice con l’imprenditore Fabio Adami, ha dichiarato che al momento non hanno in programma di convolare a nozze. Nonostante ciò, Alba non ha mancato di sottolineare l’intensa e duratura connessione emotiva che li lega, descrivendo il loro amore come travolgente e sincero. Alba ha elogiato la bontà e fanciullezza di Fabio, sottolineando come il suo partner abbia dedicato tempo ed energie alla relazione, dimostrando un rinnovato impegno nella sua vita personale e familiare.

Gli incontri memorabili di Alba Parietti con i personaggi famosi

Durante l’intervista, Alba Parietti ha ripercorso alcuni momenti del suo passato, rivelando incontri con personaggi famosi che l’hanno corteggiata. Tra i ricordi più vividi, Alba ha raccontato di quando Simon Le Bon, cantante dei Duran Duran, le fece una proposta durante il Festival di Sanremo. Nonostante le attenzioni dei personaggi di spicco come Franco Oppini, Stefano Bonaga, Christopher Lambert e il principe Giuseppe Lanza di Scalea, Alba ha mantenuto sempre una certa autonomia nelle sue scelte amorose. Ricorda con ironia l’approccio di Julio Iglesias, il cantante spagnolo, che cercò di conquistarla con gesti affettuosi e corteggiamenti, dimostrando simpatia e buon umore nonostante le avance.

Scelte di vita e spunti politici di Alba Parietti

Nel corso della conversazione, Alba Parietti ha rivelato una proposta sorprendente da parte di Silvio Berlusconi negli anni ’90, quando le fu offerta la possibilità di passare a Mediaset in esclusiva per una cifra considerevole. Nonostante l’importo proposto, Alba rifiutò l’offerta, motivata dalla sua visione politica di sinistra e dal desiderio di preservare la propria libertà. Parla poi delle offerte ricevute dal centro-destra per candidature politiche, manifestando grande rispetto per alcune figure femminili politiche contemporanee come Elly Schlein e Giorgia Meloni. Esprime il desiderio di vedere più equità e diritti per le donne comuni, oltre a un ricordo nostalgico dei valori della vera sinistra incarnati da personaggi come Berlinguer.