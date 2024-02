“Alba Silva: l’intervista esclusiva che smentisce tutte le accuse”

Sergio Rico e Alba Silva aspettano un bambino: una gioia dopo momenti difficili

Secondo un’esclusiva di ¡HOLA!, Sergio Rico e Alba Silva sarebbero in attesa di un bambino. La coppia, che ha affrontato momenti tremendi con l’incidente del calciatore del PSG, colpito alla testa da un cavallo, ha ricevuto questa notizia come un vero regalo. Alba, che è già al secondo mese di gravidanza, ha dichiarato: “Il bambino è stato voluto e siamo super felici. Dopo tutto quello che abbiamo passato, questa notizia è un regalo. Soprattutto per Sergio, che è entusiasta. Siamo felici e molto grati alla vita”.

La smentita di Alba Silva: nessuna intervista e nessuna notizia confermata

Nonostante le notizie riportate da ¡HOLA!, Alba Silva ha smentito in modo deciso e categorico le dichiarazioni attribuitele dal media spagnolo. Ha affermato: “Non ho dato nessuna notizia, né ho rilasciato un’intervista a nessuno. Tutti i media che mi mettono in bocca parole che non ho detto si stanno inventando tutto. Chiunque mi conosca sa che non darei mai una notizia del genere attraverso i media, quindi per favore non credete a tutto quello che leggete. Non ho niente a che fare con questo”.

Una gioia dopo momenti difficili: la gravidanza di Alba Silva

Nonostante la smentita di Alba Silva, la notizia della sua gravidanza rappresenta una gioia per la coppia, che ha affrontato momenti difficili negli ultimi tempi. Prima dell’incidente di Sergio, hanno perso un bambino e ora vivono con la paura che possa accadere di nuovo. Tuttavia, sono anche molto eccitati all’idea di diventare genitori e di dare il benvenuto a un nuovo membro nella loro famiglia.

In conclusione, la notizia della gravidanza di Sergio Rico e Alba Silva ha suscitato grande gioia e felicità nella coppia, nonostante le difficoltà che hanno affrontato. Nonostante la smentita di Alba Silva, la notizia rimane un motivo di celebrazione per loro. Siamo certi che saranno dei genitori meravigliosi e auguriamo loro tutto il meglio per il futuro.

