È disponibile da venerdì 29 gennaio, il 45 giri in edizione limitata di “PEZZO DI CUORE”, il brano di EMMA e ALESSANDRA AMOROSO, disponibile in digitale, che ha debuttato al secondo posto della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti ed è da due settimane nella top 10 della classifica dei brani più trasmessi dalle radio. La versione vinile 45 giri in edizione limitata di “PEZZO DI CUORE” è acquistabile in esclusiva sul sito di Universal Music Italia (https://shop.universalmusic.it).

“Pezzo di cuore” (prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella) è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, infatti, parla proprio di questo: di trovare il modo giusto per vivere i sentimenti in maniera autentica, a partire dall’amore proprio nei confronti di se stessi.

Girato dai bendo, il video di “Pezzo di Cuore”, con già oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, è visibile al seguente link: https://youtu.be/NEMWc5OWCC8.