Alessandra Amoroso: resilienza dopo essere stata vittima di insulti

Alessandra Amoroso: il ritorno dopo un periodo difficile

L’anno e mezzo di silenzio di Alessandra Amoroso è finalmente terminato con la sua partecipazione al festival di Sanremo. Ma cosa l’ha spinta a prendersi una pausa così lunga? La risposta è semplice: l’odio e le minacce di morte che ha ricevuto dopo aver negato un selfie a un fan.

Un’onda di odio

Durante il suo intervento, Alessandra Amoroso ha letto alcuni dei messaggi che ha ricevuto nel corso dell’ultimo anno. Tra gli insulti più gentili come “rana mostruosa” e “figlia di Fantozzi”, ci sono stati anche messaggi molto più pesanti che le auguravano il peggio. Questi attacchi hanno ferito profondamente la cantante, che ha ammesso di aver reagito con rabbia. “Mi sono sentita messa all’angolo”, ha confessato.

La fuga e il ritorno

Dopo aver terminato il suo tour nei palasport “per rispetto del mio pubblico”, Alessandra Amoroso ha deciso di allontanarsi dalla musica e di concedersi del tempo per se stessa. Ha trascorso un periodo in Colombia, lontano da tutto e da tutti. Ma poi ha sentito il bisogno di affrontare ciò che le era successo e di tornare alla musica. Ha ripreso il suo percorso di terapia e si è riavvicinata alla musica con una prospettiva nuova. “Ho imparato ad accogliere anche il brutto, perché il brutto esiste ed è ingiustificato, è gratis, è cattivo. Io ho deciso di girare la testa dall’altra parte e guardare quello che di bello c’è”, ha dichiarato.

“Fino a qui tutto bene”

Il brano che Alessandra Amoroso ha portato al festival di Sanremo, scritto da Takagi & Ketra, rappresenta perfettamente il momento che sta vivendo. Parla di cadute e difficoltà nella vita, ma anche di come ci si rialza e di cosa si impara da quelle cadute. “Fino a qui” è diventato un inno di speranza per tutti coloro che stanno attraversando un momento difficile. Come ha detto la cantante stessa: “È un abito che mi sono cucita addosso, ma che può adattarsi a tutti”.

Durante la serata delle cover, Alessandra Amoroso si esibirà insieme agli amici pugliesi Boomdabash. Sarà un momento speciale in cui la cantante potrà mostrare anche il suo lato più legato alla sua terra e alle sue radici. “Sono venuta qui a raccontare e a raccontarmi”, ha dichiarato.

In conclusione, Alessandra Amoroso ha affermato di non aver più voglia di fare la guerra, ma di contare solo su se stessa, citando le parole di Vasco Rossi nella canzone “Sally”. E ora, con il suo ritorno sul palco di Sanremo, la cantante si augura che tutto vada per il meglio.

