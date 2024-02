“Alessandra Amoroso: scopri tutto sul fidanzato Valerio Pastore”

Chi è Valerio Pastore, il fidanzato di Alessandra Amoroso?

L’icona della musica italiana, Alessandra Amoroso, ha svelato al pubblico di Sanremo 2024 non solo la sua voce vibrante con il brano “Fino a qui”, ma anche il calore di un amore ritrovato: quello per Valerio Pastore, un ventinovenne originario di Eboli e tecnico del suono. Entrambi impegnati nel mondo della musica, hanno scelto di vivere la loro relazione lontano dai riflettori, mantenendo un profilo basso.

Una storia d’amore discreta

Nonostante i loro otto anni di differenza d’età, Alessandra e Valerio sembrano essere felici insieme. La loro storia è venuta alla luce attraverso scatti rubati: la prima volta che sono stati sorpresi dall’obiettivo è stata durante una serena passeggiata tra gli scaffali di un supermercato romano. Le immagini mostrano la semplicità di gesti comuni, come l’acquisto di beni di prima necessità, ma anche il riflesso di un legame profondo e autentico.

Amore in viaggio e sul palco di Sanremo

Durante l’estate, il loro amore ha danzato tra le bellezze d’Italia, immortalato dai fan curiosi della cantante salentina. La loro complicità era tangibile, con sguardi eloquenti e sorrisi radiosi. Alessandra Amoroso ha calcato il palco di Sanremo in passato come ospite, ma questa volta porta con sé non solo la sua arte, ma anche il suo cuore, con Valerio al suo fianco a sussurrare melodie d’amore nell’aria incantata dell’Ariston.

Alessandra Amoroso affronta gli insulti sui social

In un’intervista recente, Alessandra Amoroso ha rivelato di aver dovuto affrontare insulti e critiche sui social media. Ha confessato di essersi sentita così sopraffatta che ha deciso di scappare in Colombia per ritrovare la serenità. Ha dichiarato: “Sono dovuta scappare in Colombia, ho avuto bisogno di staccare la spina e ritrovare me stessa. Gli insulti possono ferire, ma ho imparato a non dar loro troppo peso. Sono qui per la mia musica e per condividere il mio amore con il pubblico, non per ascoltare le parole negative degli altri”.

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore continuano a vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori, godendo della loro felicità e della passione per la musica.

