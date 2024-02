Alessandra Amoroso si commuove leggendo gli insulti ricevuti e rivela la fuga in Colombia

Alessandra Amoroso pronta per Sanremo 2024: la sua prima volta come concorrente

La talentuosa cantante Alessandra Amoroso si prepara ad affrontare una nuova sfida: calcare per la prima volta il palco del Festival di Sanremo come concorrente. Non è la prima volta che Alessandra si esibisce all’Ariston, in passato ha partecipato alla serata dei duetti insieme a Valerio Scanu ed Emma Marrone. Tuttavia, questa volta è diverso. La cantante porterà sul palco un brano profondo intitolato “Fino a qui”. Negli anni, il nome di Alessandra è spesso stato associato al Festival di Sanremo, ma sembrava che il momento giusto non fosse mai arrivato. Tuttavia, l’ultimo periodo non è stato facile per la cantante, che è stata vittima di cyberbullismo e prese in giro sui social media. Ora, Alessandra è pronta a parlare apertamente di questa esperienza e a condividerla con tutto il pubblico italiano.

“Fino a qui”: il significato del brano di Alessandra Amoroso a Sanremo 2024

Durante il prestigioso Festival di Sanremo, Alessandra Amoroso ha voluto affrontare un tema di grande importanza: l’odio dilagante sui social media. Durante una conferenza stampa, l’artista ha raccontato di essere stata personalmente vittima di questi attacchi e ha deciso di portare la sua testimonianza sul palco dell’Ariston. Ha confessato di essere stata costretta a lasciare l’Italia a causa degli insulti e degli attacchi pesanti ricevuti online. Durante il suo intervento, Alessandra ha spiegato:

“In quest’ultimo anno e mezzo nella mia vita sono successe un po’ di cose… Porto a Sanremo un brano che parla di cadute, difficoltà che nella vita, grandi o piccole che siano, ci si trova ad affrontare. Nell’ultimo anno io sono caduta e oggi sono qui per raccontare la mia versione della storia. Ho deciso di allontanarmi. Avevo bisogno di prendermi tempo per ritrovare equilibrio. Sono scappata in Colombia e per tutto il periodo che sono rimasta lì non c’è mai stato un momento in cui mi sia detta di voler tornare. Sentivo la necessità di stare lontano. Solo mattina di febbraio del 2023 dopo una chiamata del mio migliore amico mi sono detta di dover tornare in Italia e affrontare quello che avevo lasciato. Quando sono rientrata in Italia ho ripreso il mio percorso di psicoterapia e non è stato facile. Ma piano piano mi ha aiutato a trovare prospettiva nuova. Mi sono riavvicinata alla musica.”

Alessandra Amoroso e il cyberbullismo a Sanremo 2024

Durante la conferenza stampa, Alessandra Amoroso ha letto alcuni dei messaggi offensivi che ha ricevuto, dimostrando la sua vulnerabilità di fronte alla crudeltà virtuale. Fortunatamente, il pubblico presente in sala ha dimostrato un grande sostegno all’artista, applaudendo e incoraggiandola. Questo ha reso ancora più importante il suo messaggio sul tema del cyberbullismo, che purtroppo continua ad essere un problema attuale. Alessandra Amoroso ha deciso di affrontare questo argomento con coraggio e determinazione, portando alla luce una questione che riguarda molti giovani e non solo. La sua partecipazione a Sanremo 2024 sarà un’occasione per sensibilizzare il pubblico su questo tema e per promuovere un uso più responsabile dei social media.

