Alessandro Borghi svela i retroscena di Supersex: un’esperienza unica

L’attore romano Alessandro Borghi si prepara a interpretare il ruolo di Rocco Siffredi nella serie-evento di Netflix intitolata “Supersex”, che sarà disponibile a partire da marzo. In un’intervista esclusiva a Vanity Fair, Borghi ha svelato i dettagli e i retroscena di questa avventura cinematografica, che promette di svelare gli aspetti più intimi della vita dell’attore hard.

La serie “Supersex”, presentata in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Berlino, affronta tematiche audaci e controversie senza filtri. Alessandro Borghi ha spiegato che, a differenza di altre serie che trattano il sesso in modo superficiale, in “Supersex” le scene di sesso sono parte integrante della trama: “La scena di sesso è sempre uno snodo narrativo: si arriva a quel punto e si riparte da quel punto, che può essere un momento di felicità, altre volte di dolore”.

Durante l’intervista, Borghi ha raccontato il suo percorso di crescita “sbagliato”, caratterizzato da una mancanza di educazione sessuale e sentimentale, il primo approccio alla pornografia da adolescente, comportamenti tossici con le donne e un’ossessione per il sesso. L’attore ha anche espresso il desiderio di introdurre un’educazione sessuale adeguata nelle scuole, prendendo come esempio Rocco Siffredi, che da anni si impegna in questo campo.

Borghi ha dichiarato: “Lui è un grandissimo educatore sessuale, discute di sesso con normalità”. Ha inoltre sottolineato che avrebbe voluto crescere con un’educazione sessuale appropriata. L’incontro con una donna speciale ha cambiato la sua prospettiva e ora non può guardare negli occhi del suo bambino senza commuoversi profondamente.

La serie “Supersex” si prospetta come un evento da non perdere, in cui verranno svelati tutti i segreti dietro l’icona del cinema per adulti, Rocco Siffredi. Alessandro Borghi ha ammesso di essersi spinto oltre ogni limite per portare sullo schermo la storia di questo personaggio controverso.

