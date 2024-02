Alessandro Cattelan torna con “Stasera c’è Cattelan” su Rai2 – Gossip News

Alessandro Cattelan ritorna con due imperdibili puntate di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”

Alessandro Cattelan è pronto a far brillare di nuovo lo schermo con il suo spettacolare late night show su Rai 2. “Stasera c’è Cattelan…su Rai2” promette risate, ospiti d’eccezione e momenti musicali indimenticabili. L’appuntamento è fissato per martedì 20 e mercoledì 21 febbraio, in due serate cariche di divertimento e intrattenimento.

Un cast stellare per una serata indimenticabile

La prima puntata, in onda martedì alle 23.30 su Rai 2, si preannuncia spettacolare con la presenza di Stefano Accorsi, Candace Bushnell e Gazzelle come ospiti d’onore. Sarà un’occasione unica per condividere risate, storie e momenti speciali con il pubblico a casa, regalando emozioni uniche e coinvolgenti.

Stefano Accorsi

Candace Bushnell

Gazzelle

Un mix di interviste, sketch e intrattenimento musicale

Lo show di Alessandro Cattelan si distingue per la varietà dei contenuti proposti: dalle interviste approfondite che svelano retroscena e curiosità sulla vita degli ospiti, agli sketch esilaranti che faranno scoppiare il pubblico in risate, senza tralasciare i momenti emozionanti che cattureranno l’attenzione degli spettatori.

La colonna sonora perfetta degli Street Clerks

Gli Street Clerks accompagneranno lo show con la loro musica coinvolgente, regalando al pubblico una colonna sonora indimenticabile. L’energia travolgente della band renderà ogni istante dello spettacolo ancora più intenso e coinvolgente, arricchendo l’esperienza di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2” con note indimenticabili.

Non farti sfuggire l’opportunità di vivere due serate all’insegna dell’intrattenimento di qualità con Alessandro Cattelan e il suo team. Sintonizzati su Rai 2 martedì 20 e mercoledì 21 febbraio alle 23.30 e lasciati trasportare dalla magia di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”!

