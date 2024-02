Alfa: Tra Sanremo e il Futuro nell’Ambito Creativo

La Rivelazione di **Sanremo

Alfa, con il suo successo travolgente, si è conquistato il palco del Festival di Sanremo, incantando tutte le generazioni con la sua canzone motivazionale “Vai” e il toccante duetto con Roberto Vecchioni su “Sogna ragazzo sogna”. Tuttavia, i suoi piani futuri rivelano una prospettiva diversa da quella che ci si potrebbe aspettare.

I Desideri di *Alfa per il Futuro*

In un’intervista esclusiva a Oggi, Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, svela il suo futuro artistico: “Non desidero rimanere un cantante per tutta la vita. Non vorrei trovarmi nell’ipotesi in cui le mie nuove canzoni non attirino più nessuno, e la gente partecipi ai concerti soltanto per ascoltare i miei vecchi successi. La mia ambizione è quella di cambiare radicalmente dopo i quarant’anni, pur restando nell’ambito creativo. Adoro i film d’animazione, mi piacerebbe lavorare per la Disney“.

Il Percorso di *Alfa: Altro che Comune Cantante*

Alfa, originario di Genova, con i suoi 80 piccoli tatuaggi colorati, ha tracciato una strada non convenzionale verso il successo. Dopo aver ottenuto visibilità grazie ai video su TikTok, nonostante un passato da rapper, rifiuta la tossicità della mascolinità e si presenta come il bravo ragazzo della musica italiana. Con un diploma del liceo classico e studi in Economia alla Bocconi, Alfa si è distinto per una maturità precoce. La sua passione per la musica è nata come risposta a un’adolescenza segnata dall’inclusione: “Alle medie ero in sovrappeso e timido, oggetto di bullismo. Quando torno a Genova, incontro i bulli di un tempo. Ci salutiamo. Uno di loro mi ha chiesto perfino un pass per un concerto, venendo con la sua compagna. A 14 anni, siamo tutti un po’ sbruffoni, ma ho perdonato. Tuttavia, ancora oggi combatto contro le insicurezze legate al mio aspetto fisico”. Per affrontare tali sfide personali, Alfa rivela: “Sono in terapia e mi sfogo con gli amici. Inoltre, per prepararmi al Festival di Sanremo, ho seguito una dieta, praticato sport, come la corsa e il pilates, e cantato la mia canzone anche venti volte al giorno per combattere l’ansia”.

Alfa rappresenta una voce autentica e sensibile nel panorama musicale italiano, dimostrandosi un artista completo dotato di talento e profondità emotiva. Le sue aspirazioni future lo portano a sognare un diverso percorso creativo, spostando l’attenzione dalla musica alla produzione di contenuti per il grande schermo. La sua storia di resilienza e crescita personale ispira e commuove, con il pubblico che resta in attesa delle prossime sorprese che Alfa ha in serbo per il suo futuro artistico.

