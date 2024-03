Ali Yağcı: il volto noto di Everywhere I Go – Coincidenze d’amore - Occhioche.it

Ali Yağcı, un attore turco molto apprezzato, è uno dei protagonisti di “Everywhere I Go – Coincidenze D’amore”, serie tv che ha debuttato su Mediaset Infinity il 1° marzo 2024. Nel cast della serie troviamo anche altri attori famosi come Aybüke Pusat, già conosciuta per il suo ruolo in “Dreams and Realities – La forza dei sogni”.

Il ruolo di Burak Yangel in Everywhere I Go

In “Everywhere I Go”, Ali Yağcı interpreta il personaggio di Burak Yangel, il figlio del titolare dello studio di architettura rilevato da Demir. Burak ha ambizioni di successo al di fuori dell’azienda di famiglia e diventa un rivale di Demir, soprattutto per via dell’interesse comune per Selin.

La carriera e la vita privata di Ali Yağcı

Ali Yağcı è nato il 1º gennaio 1990 a Balıkesir, in Turchia, e compie 34 anni nel 2024. Dopo aver studiato recitazione con insegnanti esperti, ha fatto il suo debutto sia sul grande schermo che in televisione. Oltre a “Everywhere I Go”, ha recitato in serie tv come “Arka Sokaklar”, “Kadin” e “Fandom”.

L’attività cinematografica di Ali Yağcı

Tra i lavori più significativi di Ali Yağcı nel cinema e nella televisione turca, possiamo citare il film “Umut Apartmani” del 2015 e le partecipazioni in diverse serie tv come “Aşk Laftan Anlamaz”, “Kadın”, “Daydreamer – Le ali del sogno” e ovviamente “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore”.

La vita sentimentale di Ali Yağcı

Ali Yağcı ha fatto il grande passo nel 2020 sposando Başak Özen, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. La coppia ha mantenuto la loro vita privata discreta, evitando di condividere dettagli sulla loro relazione con il pubblico.

Segui Ali Yağcı su Instagram

Per chi volesse restare aggiornato sugli ultimi progetti e avvenimenti legati ad *Ali Yağcı*, può seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale, dove condivide momenti della sua vita e della sua carriera con i suoi fan.