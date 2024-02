Alice Campello replica agli haters attaccanti la Ferragni a Milano

Alice Campello a Milano con la famiglia per la partita di Morata

Alice Campello, moglie del calciatore Alvaro Morata, ha fatto visita a Milano in concomitanza con la partita di Champions League del marito contro l’Inter. Durante la sua permanenza, ha avuto l’opportunità di riunirsi con tutta la sua famiglia a San Siro, come documentato in un post sui social dove appare insieme ai genitori e al fratello Alessandro durante la partita tra i nerazzurri e l’Atletico Madrid.

Incontro con Chiara Ferragni e solidarietà online

Durante la sua permanenza a Milano, Alice Campello ha incontrato l’amica Chiara Ferragni, nota imprenditrice digitale attualmente al centro di polemiche legate ad alcune iniziative di beneficenza. Le due amiche hanno condiviso un momento insieme, postando una foto su Instagram e sottolineando il forte legame che le unisce. In risposta a un commento negativo sul post di Alice riguardo alla chiusura dei commenti da parte di Chiara, la Campello ha ribadito il suo disappunto verso l’odio online, sottolineando l’importanza di supportarsi reciprocamente in momenti difficili.

Ma perché volete vedere odio e godete nel vedere odio?

Non è da tutti rimanere vicini ad un’amica in difficoltà, queste sono vere amicizie.

