Alice Sabatini: dalla corona di Miss Italia alla rinascita nel basket

Alice Sabatini, ex reginetta di Miss Italia nel 2015, ha intrapreso un percorso di trasformazione personale e professionale che l’ha portata a riscoprire la sua passione per il basket. Dopo aver affrontato critiche e pressioni legate all’apparenza e alla carriera nel mondo della moda e della recitazione, Alice sta ora tornando a dedicarsi alla pallacanestro con rinnovata determinazione.

Il ritorno alle origini: Alice Sabatini e la passione per il basket

In un’intervista al “Corriere della Sera”, Alice Sabatini ha rivelato di aver ripreso in mano la sua passione per il basket, un interesse che aveva dovuto lasciare in secondo piano dopo la vittoria a Miss Italia. Sin dall’infanzia, Alice giocava con il sogno di diventare una giocatrice forte, ma l’opportunità di partecipare al concorso di bellezza ha cambiato il corso della sua vita. Ora, la giovane sta per fare il suo ritorno nel mondo della pallacanestro, pronta a sfidare se stessa e a dimostrare che la sua forza va ben oltre l’apparenza.

Amore e progetti futuri: le nozze di Alice Sabatini con Gabriele Benetti

A coronare il percorso di crescita e rinascita di Alice Sabatini c’è l’amore con Gabriele Benetti, cestista nella JuVi Cremona. I due si sono conosciuti durante una partita di beneficenza e da allora hanno costruito insieme una solida relazione che dura da cinque anni. Gabriele ha supportato Alice in ogni passo del loro percorso insieme, facendola sentire amata e accettata per chi è. La futura sposa ha elogiato la forza e la positività del suo compagno, ammirandone la capacità di superare le sfide con il sorriso e la determinazione.