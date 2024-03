Alla Ricerca del Grifone Sardo: Il Progetto LIFE Safe for Vultures - Occhioche.it

Un Nuovo Capitolo per la Natura Sardegna

Nel cuore della Sardegna, il progetto LIFE Safe for Vultures apre un nuovo capitolo nella missione di ripopolare il territorio con maestosi grifoni. Una recente ondata di 21 esemplari provenienti dalla Spagna è giunta a Porto Torres, pronta a contribuire alla rinascita della colonia residente nel sud dell’isola. L’atmosfera vibra d’emozione mentre ci avviciniamo alla tanto attesa liberazione di questi magnifici animali.

Il Conteggio alla Libertà

Il conto alla rovescia è iniziato per i primi 16 grifoni, pronti per essere rilasciati dopo un periodo di adattamento nella voliera di Villasalto. Questo luogo, gestito da Forestas nel sud Sardegna, diventerà la linea di partenza per questi rapaci, grazie al lavoro sinergico del dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Sassari e dei partner coinvolti nel progetto. Dopo un soggiorno nel centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, a Sassari, questi giovani grifoni si apprestano a fare il loro debutto nell’ambiente naturale sardo.

Un Obiettivo Ambizioso per la Salute della Natura

LIFE Safe for Vultures si propone di estendere i successi ottenuti nella parte nord-occidentale della Sardegna grazie al progetto LIFE Under Griffon Wings. Partendo dall’unica colonia autoctona sopravvissuta in Italia, che conta quasi 400 esemplari, l’obiettivo è chiaro: favorire la crescita e il benessere di questi imponenti uccelli nel territorio isolano. Conabile impegno, il progetto accoglie 21 nuovi grifoni, ognuno con una storia unica da raccontare.

Diversità e Unicità: Le Storie dei Grifoni Spagnoli

Tra i 21 nuovi arrivati, spicca la presenza di un grifone nato in cattività nello zoo di Mallorca, a testimoniare la diversità genetica di questi magnifici animali. Gli altri esemplari, recuperati e riabilitati nel centro Amus di Villafranca de los Barros, provincia di Badajoz, nell’Estremadura, portano con sé storie di sopravvivenza e resilienza. Con sette maschi e quattordici femmine nati nel 2023, queste creature si uniscono al piano di ripopolamento con un’unica missione: far rivivere il grifone sardo nelle terre che un tempo chiamava casa.

Un Ritorno alle Origini per il Grifone Sardo

Ogni battito d’ala di questi maestosi rapaci rappresenta un passo verso il ritorno del grifone nell’ecosistema sardo, svolgendo un ruolo cruciale nella cascata alimentare dell’isola. Con il supporto di esperti, volontari e appassionati della natura, l’antica presenza del grifone risuona ancora una volta tra le montagne e le valli della Sardegna, riempiendo l’aria di speranza e vitalità.

Conclusione

La storia dei grifoni che popolano la Sardegna è un ricordo vivente della bellezza e della forza della natura che ci circonda. Grazie all’impegno e alla dedizione di coloro che lavorano instancabilmente per proteggere queste creature, il futuro del grifone sardo sembra più luminoso che mai. Che possa continuare a volare alto nei cieli della Sardegna, portando con sé il messaggio di conservazione e rispetto per tutto ciò che ci circonda.