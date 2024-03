Alla scoperta di Studio Battaglia 2: Quando va in onda la serie su Rai 1?

Studio Battaglia 2: Un successo firmato Palomar e Rai Fiction

Preparati per un’emozionante immersione nella seconda stagione di Studio Battaglia 2, spin-off della serie originale “The Split”. Questa produzione coinvolge un team di eccellenza guidato da Sister Pictures e Little Chick, distribuita da BBC Studios. Con la talentuosa conduzione di Simone Spada e gli affascinanti testi di Lisa Nur Sultan, la serie promette di catturare il pubblico con la sua trama avvincente e attori di spicco.

Il cast stellare e l’attesa per la nuova stagione

Il cast di Studio Battaglia 2 vanta nomi di prestigio come Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero, Carla Signoris, Giorgio Marchesi e Thomas Trabacchi, pronti a regalare interpretazioni indimenticabili dei loro personaggi. L’appuntamento in prima visione su Rai 1 è fissato per martedì 19 marzo 2024, in una serata dedicata alla magia della fiction.

Il fascino di Studio Battaglia 2 in sei episodi

Rimanendo fedele alla sua formula di successo, Studio Battaglia 2 si presenta con una seconda stagione composta da sei coinvolgenti episodi, distribuiti su tre serate imperdibili. Ogni serata è arricchita da due episodi che sapranno tenere incollati gli spettatori allo schermo, immergendoli sempre più nel mondo affascinante della famiglia Battaglia.

Orari e modalità di visione della serie

L’attesa è agli sgoccioli: Studio Battaglia 2 su Rai 1 incomincia alle 21:30 circa, garantendo una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Se non vuoi perderti nemmeno un istante di questa avventura, assicurati di sintonizzarti su Rai 1 o di accedere alla visione in streaming su RaiPlay. Con la possibilità di guardare gli episodi in diretta o in modalità on-demand, il pubblico ha la libertà di godersi la serie secondo i propri ritmi e preferenze.

Un calendario dettagliato per non perdersi neanche un episodio

Ecco un’anteprima della programmazione di Studio Battaglia 2, tieni presente che potrebbero verificarsi variazioni dell’ultimo minuto: martedì 19 marzo 2024 – Primo e secondo episodio; martedì 26 marzo 2024 – Terzo e quarto episodio; giovedì 28 marzo 2024 – Quinto e sesto episodio. Ricorda che i momenti salienti della serie sono anche accessibili gratuitamente su RaiPlay, offrendo agli spettatori la flessibilità di gustare Studio Battaglia 2 quando e dove preferiscono.