Allarme Antigone: oltre metà minori in carcere per furto, aumentano casi di spaccio - avvisatore.it

Rapporto Antigone: Reati e Detenuti Minorenni in Italia

Il settimo rapporto sulla giustizia minorile in Italia redatto da Antigone e presentato a Roma, rivela dati significativi riguardanti i reati commessi dai minori in carcere. Più del 50% dei reati sono contro il patrimonio, con una netta prevalenza di violazioni della legge sugli stupefacenti.

Reati contro il Patrimonio e Violazioni sugli Stupefacenti

Secondo il rapporto, i reati contro il patrimonio costituiscono il 55,2% del totale dei reati commessi dai giovani detenuti, salendo al 70,2% nel caso delle sole donne. In particolare, il furto rappresenta il 15,1% dei reati totali, con una percentuale ancora più elevata del 35,6% per le sole donne. Le violazioni della legge sugli stupefacenti, rientranti nei reati contro l’incolumità pubblica, sono aumentate del 37,4% in un solo anno, rappresentando il 10,2% dei reati totali.

Detenuti Minorenni in Italia

Attualmente, sono 496 i ragazzi, minori e giovani adulti detenuti nei 17 istituti penali per minorenni in Italia. Le donne costituiscono il 2,6% dei detenuti, mentre gli stranieri rappresentano il 51,2% del totale. L’istituto con il maggior numero di detenuti è il Beccaria di Milano, con 69 ragazzi, mentre i meno popolati sono Quartucciu in Sardegna e Pontremoli in Toscana, quest’ultimo unico istituto interamente femminile in Italia.

Crescita delle Presenze Medie Giornaliere

Per il secondo anno consecutivo, si registra un aumento delle presenze medie giornaliere, che nel 2023 hanno raggiunto la cifra di 425 detenuti in media, con un incremento di 53 rispetto all’anno precedente. Questo dato segna un superamento dei numeri degli anni passati, arrivando a toccare quasi le 500 presenze entro gennaio 2024.

In sintesi, il rapporto di Antigone evidenzia un quadro critico riguardante i reati commessi dai minori in Italia, con una netta predominanza dei reati contro il patrimonio e un preoccupante aumento delle violazioni della legge sugli stupefacenti. La situazione dei detenuti minorenni mostra un’incremento delle presenze, con una maggioranza di stranieri tra i detenuti, sottolineando la necessità di affrontare in modo efficace e tempestivo questa complessa realtà.

