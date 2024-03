Allarme Bomba a Trani: Caos e Attività di Verifica

Allarme Scatenato

La tranquilla stazione di Trani si è trasformata in un caos frenetico dopo la scoperta di un biglietto inquietante che annunciava la presenza di “ordigni biologici” sia nella stazione ferroviaria che in diverse scuole della città. Alle 6:26 di stamattina, la circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari è stata drasticamente sospesa, dando il via a un’immediata attività di verifica condotta da carabinieri, artificieri della polizia e agenti della polizia ferroviaria.

Impatto sui Trasporti

La decisione di sospendere la circolazione ha avuto ripercussioni immediate sui servizi ferroviari. Trenitalia ha segnalato ritardi potenziali per i treni Alta velocità, Intercity e regionali, insieme a possibili limitazioni di percorso e cancellazioni sui treni regionali. Tra i treni coinvolti in questa interruzione si trovano il Freccia Rossa Lecce – Milano delle 5:55, l’Alta velocità Bari – Milano delle 6:35 e vari treni Intercity tra Torino, Milano e Lecce.

Verifiche in Corso

Mentre i passeggeri si trovano ad affrontare disagi nei loro viaggi, le autorità stanno lavorando instancabilmente per garantire la sicurezza di tutti. Nel frattempo, il Comune ha comunicato che sono in corso operazioni di bonifica nelle scuole coinvolte per garantire un ritorno alla normalità e consentire agli studenti di rientrare in sicurezza. Le forze dell’ordine stanno indagando sul biglietto minaccioso, dettagliato con scritture a mano e in stampatello con inquietanti firme in arabo, oltre ad analizzare i filmati delle telecamere di sicurezza della stazione.

In un momento di tensione e incertezza, la comunità di Trani si trova a fronteggiare una situazione di emergenza che richiede prontezza, collaborazione e determinazione. Resta da sperare che le attività di verifica in corso portino alla rapida risoluzione di questa minaccia e che la normalità possa essere ripristinata al più presto.