Allarme bomba a Villa Nobel a Sanremo: l’emergenza rientra nella notte

Allarme bomba interrompe la cena di gala a Villa Nobel a Sanremo

La serata di gala di Radio Mediaset a Villa Nobel a Sanremo è stata interrotta ieri sera a causa di un allarme bomba. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cantanti del festival, è stato sospeso dopo una telefonata anonima al 112 che avvertiva della presenza di un “pacco bomba” all’interno della struttura. Le autorità hanno immediatamente ordinato l’evacuazione dei locali e delle abitazioni vicine, e sono intervenute sul posto la polizia, il nucleo cinofili antiesplosivo, i Vigili del fuoco e gli artificieri.

Rientro alla normalità dopo i controlli degli artificieri

Dopo una notte di capillari sopralluoghi da parte degli artificieri e dei cani antiesplosivo, l’allarme bomba è stato rientrato. La Villa e la strada Aurelia sono state riaperte dopo le 2 del mattino, consentendo alle famiglie delle palazzine vicine di rientrare nelle loro abitazioni. Non sono state trovate tracce di esplosivi all’interno della struttura, ma le autorità hanno preferito prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

La serata di gala riprenderà regolarmente

Nonostante l’interruzione causata dall’allarme bomba, la serata di gala di Radio Mediaset a Villa Nobel riprenderà regolarmente. Gli organizzatori stanno lavorando per riprogrammare l’evento e garantire che tutti i cantanti che avevano partecipato alla cena possano esibirsi come previsto. La sicurezza sarà naturalmente rafforzata per garantire che un simile incidente non si ripeta e che tutti possano godersi la serata in tranquillità.

La telefonata anonima che ha causato l’allarme bomba è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulla sua origine o sulle motivazioni dietro questa minaccia.

