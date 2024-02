Allarme Usa: Russia minaccia con armi nucleari dallo spazio

La minaccia russa nello spazio: armi nucleari in gioco

La Casa Bianca è in allarme a causa di una potenziale minaccia russa nello spazio. Secondo l’emittente Abcnews, la Commissione Intelligence della Camera ha definito questa minaccia come “altamente preoccupante e destabilizzante”. Il presidente della Commissione, Mike Turner, ha chiesto al presidente Joe Biden di declassificare tutte le informazioni disponibili su questo tema urgente legato alla sicurezza nazionale.

Le fonti citate da Abcnews rivelano che la minaccia riguarda il desiderio della Russia di posizionare armi nucleari nello spazio. Questa notizia ha suscitato grande preoccupazione, come riportato da una delle fonti: “È una cosa grossa”.

I membri del Congresso, che preferiscono rimanere anonimi, definiscono la questione come “seria”. Lo speaker della Camera, Mike Johnson, afferma che lavoreranno insieme per affrontare questa minaccia, come fanno per tutti i temi sensibili che richiedono segretezza. L’obiettivo è garantire che la situazione sia gestita con fermezza. Il deputato democratico Jim Himes del Connecticut definisce l’allarme come “significativo”, ma sottolinea che non c’è motivo di panico. Questa è una discussione che deve essere affrontata, ma non in pubblico.

La richiesta di declassificazione delle informazioni

Affrontare la minaccia con determinazione

