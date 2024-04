Allarme vespe, l’attacco dei pericolosissimi insetti può essere scacciato con un fiore: costa meno di 1€ e ti salva la vita

Ci avviciniamo alla bella stagione: il rimedio giusto per affrontare i possibili attacchi di vespe è qui. Praticamente a costo zero.

A non tutti piacciono le vespe. Questi insetti sono animali davvero inquietanti per molte persone, poiché appaiono ai più minacciose a causa del pungiglione di cui sono dotate. Inoltre, il loro modo di difendersi mette in crisi gli esseri umani: attaccano così da allontanare i disturbatori.

Talvolta, nell’attacco, la vespa perde il pungiglione all’interno dell’epidermide del malcapitato. Questo non è un modo subdolo della vespa di fare del male agli umani, anzi, al contrario, è il suo naturale meccanismo di difesa. Ciò che un individuo potrebbe fare per evitare di essere bersagliato dalla vespa è rimanere fermo.

Ciononostante, questo non capita quasi mai. Anche l’essere umano è un animale, per cui il suo istinto di sopravvivenza lo spingerà in ogni caso a compiere gesti audaci o incoscienti, come ad esempio fuggire a gambe levate. Purtroppo, però, le vespe non sono amiche dell’uomo.

Infatti, è necessario disfarsi dei vespai quando questi si annidano nelle prossimità delle abitazioni. In quel caso, è opportuno avvisare le autorità dei vigili del fuoco, le quali si occuperanno di portare con loro i prodotti giusti per non uccidere le vespe, ma condurle in apposite zone di sicurezza.

Il fiore che ti salva la vita

Purtroppo, le vespe vengono spesso confuse con le api, le loro cugine pacifiche. Anzi, le api sono attualmente a rischio di estinzione. Se ciò accadesse, il benessere del pianeta sarebbe gravemente a rischio, poiché questi insetti sono fondamentali ai fini della salvaguardia dell’ambiente.

Dalle vespe, invece, è pur necessario difendersi. Infatti, ci sono dei metodi estremamente naturali e convenienti per allontanarle, senza che queste muoiano o si innervosiscano. La soluzione è alla portata di tutti, basta solo un euro per scacciarle via. Il fiore in questione è il geranio.

Mettete un geranio nei vostri cannoni

Il geranio si è dimostrato un ottimo repellente per le vespe. Infatti, molti prodotti industriali hanno in sé le essenze a base di geranio. A questo punto, sarebbe preferibile disporre delle piantine di geranio sul balcone o sul davanzale, in modo tale da abbellire l’esterno ma anche proteggersi dagli attacchi delle vespe.

Il geranio non è l’unico repellente naturale, però. Ad esempio, la pianta brocca è molto utile per difendersi da vespe e moscerini, poiché è una pianta carnivora. Anche il cetriolo ha delle funzioni repellenti: l’aroma complesso scaccia insetti indesiderati.

A non tutti piacciono le vespe. Questi insetti sono animali davvero inquietanti per molte persone, poiché appaiono ai più minacciose a causa del pungiglione di cui sono dotate. Inoltre, il loro modo di difendersi mette in crisi gli esseri umani: attaccano così da allontanare i disturbatori.

Talvolta, nell’attacco, la vespa perde il pungiglione all’interno dell’epidermide del malcapitato. Questo non è un modo subdolo della vespa di fare del male agli umani, anzi, al contrario, è il suo naturale meccanismo di difesa. Ciò che un individuo potrebbe fare per evitare di essere bersagliato dalla vespa è rimanere fermo.

Ciononostante, questo non capita quasi mai. Anche l’essere umano è un animale, per cui il suo istinto di sopravvivenza lo spingerà in ogni caso a compiere gesti audaci o incoscienti, come ad esempio fuggire a gambe levate. Purtroppo, però, le vespe non sono amiche dell’uomo.

Infatti, è necessario disfarsi dei vespai quando questi si annidano nelle prossimità delle abitazioni. In quel caso, è opportuno avvisare le autorità dei vigili del fuoco, le quali si occuperanno di portare con loro i prodotti giusti per non uccidere le vespe, ma condurle in apposite zone di sicurezza.

Il fiore che ti salva la vita

Purtroppo, le vespe vengono spesso confuse con le api, le loro cugine pacifiche. Anzi, le api sono attualmente a rischio di estinzione. Se ciò accadesse, il benessere del pianeta sarebbe gravemente a rischio, poiché questi insetti sono fondamentali ai fini della salvaguardia dell’ambiente.

Dalle vespe, invece, è pur necessario difendersi. Infatti, ci sono dei metodi estremamente naturali e convenienti per allontanarle, senza che queste muoiano o si innervosiscano. La soluzione è alla portata di tutti, basta solo un euro per scacciarle via. Il fiore in questione è il geranio.

Mettete un geranio nei vostri cannoni

Il geranio si è dimostrato un ottimo repellente per le vespe. Infatti, molti prodotti industriali hanno in sé le essenze a base di geranio. A questo punto, sarebbe preferibile disporre delle piantine di geranio sul balcone o sul davanzale, in modo tale da abbellire l’esterno ma anche proteggersi dagli attacchi delle vespe.

Il geranio non è l’unico repellente naturale, però. Ad esempio, la pianta brocca è molto utile per difendersi da vespe e moscerini, poiché è una pianta carnivora. Anche il cetriolo ha delle funzioni repellenti: l’aroma complesso scaccia insetti indesiderati.