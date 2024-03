Allerta valanghe: Pericolo in Valle d'Aosta - Occhioche.it

La Val di Rhemes chiude per pericolo valanghe, isolando Rhemes-Notre-Dame. La strada regionale 24 viene chiusa preventivamente a monte di Rhemes-Saint-Georges a causa dell’aumento del pericolo valanghe. Il sindaco Firmino Thérisod spiega che una valanga si è già avvicinata alla regionale, quindi si sta lavorando per evacuare le persone a rischio blocco prima della chiusura.

Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité: decisioni precauzionali

A Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, isolati dalla chiusura della regionale 44 a partire da Gaby, tutte le scuole sono state chiuse per domani. Anche se attualmente la strada è percorribile dai mezzi di soccorso, vengono prese precauzioni per garantire la sicurezza.

Crollo muro a Trastevere: Fortunatamente nessun ferito

A Roma, un muro di tufo lungo 25 metri crolla su auto parcheggiate a Trastevere, senza provocare feriti. Coinvolte quattro auto sommerse dalle macerie. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e la strada è stata chiusa per ripulirla e verificare la sicurezza del perimetro.

Condizioni avverse: Ischia e Procida difficili da raggiungere

A causa del forte vento e del mare mosso, i collegamenti marittimi per Ischia e Procida sono compromessi. Tutte le corse degli aliscafi sono sospese, e alcune corse dei traghetti da e per Procida sono state cancellate. Si consiglia di consultare i siti delle compagnie di navigazione per aggiornamenti sulla situazione.

Allerta meteo in Liguria: Problemi in varie località

Nel Ponente ligure, persistono condizioni avverse con frane e smottamenti, che hanno portato alla chiusura di alcune strade. A Genova, le intense precipitazioni stanno causando disagi e gli interventi dei vigili del fuoco sono continui per gestire la situazione. L’allerta meteorologica rimane in vigore con rischi di frane e allagamenti.

Neve in Piemonte: Emergenza nelle vallate

La neve sta creando problemi di black-out elettrici e di telefonia nelle vallate piemontesi, con alcune strade chiuse per il pericolo di valanghe. Le autorità regionali hanno preso precauzioni, chiudendo alcune strade montane e monitorando costantemente la situazione. La Protezione civile regionale è in stato di allerta per gestire l’emergenza.