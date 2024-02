Allievo Amici 23: Giulia Stabile, proposta di matrimonio e reazione

Holy Francisco: il corteggiamento a Giulia Stabile

Il corteggiamento serrato a Giulia Stabile da parte di Holy Francisco è diventato uno dei temi principali dell’edizione attuale di Amici di Maria De Filippi. Dopo la fine della relazione con Sangiovanni, un altro ex compagno di avventure del talent show, la ballerina si trova ora al centro dell’attenzione per l’interesse del giovane cantante. Holy Francisco, eliminato recentemente dal programma nonostante la scelta della professoressa Anna Pettinelli, ha manifestato in modo deciso il suo interesse per Giulia, arrivando addirittura a dichiarare che la porterà all’altare, dimostrando una certa sicurezza nelle sue intenzioni.

“Ragazzi, Giulia non mi risponde ditemi voi come cao si chiama su X”, ha scritto Holy Francisco sui social, chiedendo ai suoi fan di aiutarlo a contattare la ballerina. La risposta di Giulia non si è fatta attendere, con un messaggio divertito che ha alimentato ulteriormente le voci su un possibile interesse reciproco. La situazione ha destato curiosità tra i fan, con Giulia che ha scherzato sul ruolo di Holy Francisco come “capo dei giuggioli”, riferendosi ai suoi sostenitori.

Attualmente, Giulia Stabile si trova single dopo la fine della relazione con Sangiovanni, un’altra figura nota legata ad Amici di Maria De Filippi. Sebbene i dettagli sulla separazione siano rimasti privati, è emerso che ci siano stati errori da parte del cantante che hanno contribuito alla fine della storia.

Il brano presentato da Sangiovanni al Festival di Sanremo, intitolato “Finiscimi”, sembra fare riferimento alla fine della loro relazione. Il cantante ha dichiarato che la canzone è ispirata al “crac d’amore”, suggerendo che il testo possa essere interpretato come una sorta di ammissione di colpa per gli errori commessi durante la loro storia d’amore.

“Ma quindi Holy Francisco è diventato tipo il capo dei giuggioli?”, ha commentato Giulia Stabile in merito al corteggiamento del cantante.

