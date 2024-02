“Amadeus condivide il testo per il viaggio verso Sanremo”

Agricoltori e allevatori protestano a Sanremo

Un gruppo di circa cinquanta agricoltori e allevatori del Collettivo Agricoltori autonomi Alessandria-Asti si è recato a Sanremo per partecipare a un presidio autorizzato durante il Festival della Canzone Italiana. I manifestanti sono partiti in pullman e con mezzi propri per raggiungere la città ligure, dove hanno sostenuto la loro causa.

Secondo quanto riportato in un comunicato condiviso dal collettivo, il messaggio che sarà letto sul palco del Teatro Ariston durante lo spettacolo è stato condiviso e sottoscritto anche dal Comitato Riscatto Agricolo di Melegnano. Inoltre, al presidio di Sanremo si sono uniti una ventina di trattori provenienti da Mondovì, in provincia di Cuneo.

Prossime azioni di protesta ad Asti

Il Collettivo Agricoltori Autonomi ha annunciato che le azioni di protesta continueranno anche la prossima settimana ad Asti. In questi giorni, i vari movimenti e gruppi piemontesi si stanno incontrando per concordare insieme azioni collettive. La protesta degli agricoltori e degli allevatori è motivata da una serie di problematiche che riguardano il settore agricolo, tra cui la crisi dei prezzi, la concorrenza sleale e la mancanza di sostegno da parte delle istituzioni.

Una voce per l’agricoltura

La partecipazione dei Collettivi Agricoltori Autonomi al Festival di Sanremo rappresenta un’opportunità per far sentire la voce del settore agricolo e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che gli agricoltori e gli allevatori devono affrontare quotidianamente. Come affermato nel comunicato condiviso, “è importante che la società comprenda l’importanza dell’agricoltura e si renda conto delle sfide che gli agricoltori devono affrontare per garantire cibo di qualità e sostenibilità ambientale”.

La protesta degli agricoltori e degli allevatori è un segnale di un settore che chiede attenzione e sostegno. È fondamentale che le istituzioni e la società nel suo complesso si impegnino a trovare soluzioni concrete per garantire un futuro sostenibile per l’agricoltura italiana.

