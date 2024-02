Amadeus esclude sesto Festival di Sanremo: dichiarazioni ufficiali

Sanremo 2025: Amadeus chiude alla conduzione

Amadeus ha annunciato che non condurrà il Festival di Sanremo 2025, mettendo fine alle speculazioni sul suo possibile sesto anno consecutivo alla guida dello spettacolo. Durante una conferenza stampa, il conduttore ha spiegato che ha bisogno di nuove idee e nuove sfide: “Ho detto a maggio che questo sarebbe stato l’ultimo Festival, anche se nessuno ci ha creduto. Ringrazio l’ad Rai Roberto Sergio per il desiderio di farmi continuare, ma sento che è il momento di fermarci e pensare ad altro. Non diventerò un eremita, ma ho bisogno di trovare nuove idee, nuove sfide, nuove scommesse”, ha dichiarato Amadeus.

L’ad Rai aveva programmato un incontro con Amadeus e Fiorello per discutere del Festival di Sanremo 2025, ma alla luce delle parole del conduttore sembra improbabile che Amadeus accetti di guidare il sesto Festival consecutivo.

Sanremo 2024: un grande successo di ascolti

Il quinto Festival di Sanremo condotto da Amadeus è stato un grande successo di ascolti. L’ultima serata ha registrato oltre 14 milioni di spettatori e uno share del 74,1%, superando i dati dell’anno precedente. Già dalla prima serata, la 74ª edizione del Festival ha ottenuto risultati eccellenti. La prima serata ha registrato uno share del 65,1% con oltre 10,5 milioni di spettatori. La seconda serata ha registrato un leggero calo (10,36 milioni e 60,1% di share), mentre la terza serata è rimasta stabile intorno ai 10 milioni di spettatori e al 60,1% di share. La quarta serata, dedicata ai duetti, ha superato gli 11,8 milioni di spettatori (67,8% di share).

Possibili sostituti per Sanremo 2025

Diverse indiscrezioni hanno circolato riguardo ai possibili sostituti di Amadeus per la conduzione del Festival di Sanremo 2025. Tra i nomi che sono stati menzionati ci sono Paolo Bonolis, Stefano De Martino e soluzioni interne come Carlo Conti, Antonella Clerici, Milly Carlucci e Alessandro Cattelan. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi di un cantante alla guida del Festival, con Laura Pausini e Gigi D’Alessio che sembrano essere candidati papabili. Tuttavia, queste indiscrezioni devono ancora essere confermate e sarà necessario attendere per avere maggiori informazioni sulla conduzione di Sanremo 2025.

