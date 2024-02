Amadeus rivela: Travolta era a conoscenza di tutto, mentre Ferragni divide la multa

Il fiasco dell’ospitata di John Travolta al Festival di Sanremo

La conferenza stampa dell’8 febbraio 2024 è stata un momento difficile per Amadeus e la Rai. Il Festival di Sanremo si è trovato ad affrontare una situazione imbarazzante a causa dell’ospitata di John Travolta, che è stato ridicolizzato nello scimmiottare il “Ballo del qua qua”. L’attore ha addirittura rifiutato di firmare la liberatoria per ritrasmettere il video, quindi non sarà più trasmesso in televisione. Una figuraccia internazionale. Ma c’è un altro problema serio legato alle scarpe indossate da Travolta, con il marchio ben visibile. La Rai rischia un’altra multa per pubblicità occulta dopo quella inflitta dall’Agcom per il selfie dello scorso anno di Amadeus e Chiara Ferragni. Inoltre, Amadeus ha annunciato che lui e l’influencer pagheranno di tasca propria i 175 mila euro di sanzione.

La multa e il caso delle scarpe

Durante la conferenza stampa, Teresa Mannino ha chiesto ad Amadeus se la Rai gli ha fatto pagare la multa di 180 mila euro. Il conduttore ha risposto che dovrà dividerla con Chiara Ferragni. Ma il caso più scottante riguarda l’ospitata di John Travolta. Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, ha spiegato che il cachet per l’attore è stato un rimborso spese molto basso e che non c’è stato alcun accordo commerciale. Tuttavia, il caso delle scarpe indossate da Travolta con il marchio ben visibile è alquanto spinoso. Federica Lentini, vicedirettrice della Rai, ha affermato che nessuno ha notato le scarpe e che non c’è stata alcuna volontà di fare inquadrature particolari sui piedi dell’attore. Amadeus ha difeso il suo operato, sostenendo che Travolta era stato avvertito di tutto, compreso il “Ballo del qua qua”. Ha anche aggiunto che tutto ciò che è accaduto è stato condiviso e che non c’è stata alcuna sorpresa o tranello. Secondo Amadeus, Travolta aveva piacere di partecipare al Festival di Sanremo e aveva accettato di “giocare” con lui.

Il Festival travolto dal caso delle scarpe

Il caso delle scarpe di John Travolta ha scatenato molte polemiche. La Rai si trova in una posizione difficile a causa di alcuni dettagli. Pare infatti che l’attore sia testimonial di un noto brand di sneakers, proprio quelle bianche che ha indossato al festival. Inoltre, il presidente di quella società di scarpe, Franco Uzzeni, era seduto in prima fila all’Ariston, indossando le stesse calzature di Travolta. Questo ha portato alla discussione sulla pubblicità occulta. Tuttavia, l’azienda di Uzzeni ha cercato di dissociarsi dalla vicenda, lasciando la responsabilità alla Rai. La Rai ha ammesso l’errore di non aver oscurato il marchio, poiché non era così conosciuto. È evidente che si è commesso un errore che potrebbe costare caro.

In conclusione, la conferenza stampa dell’8 febbraio 2024 è stata un momento difficile per Amadeus e la Rai. Il fiasco dell’ospitata di John Travolta e il caso delle scarpe hanno messo in imbarazzo il Festival di Sanremo e la televisione di Stato. Ora la Rai rischia una multa per pubblicità occulta e dovrà affrontare le conseguenze di un errore commesso. Speriamo che in futuro si presti maggiore attenzione a questi dettagli per evitare situazioni imbarazzanti come questa.

