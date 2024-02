Amadeus svela il motivo del suo rifiuto di condurre Sanremo: intervista esclusiva

John Travolta a Sanremo: il retroscena della sua partecipazione

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo, John Travolta ha fatto parlare di sé indossando le scarpe della U-Power, con il marchio ben visibile. Questo ha sollevato sospetti di pubblicità occulta, anche se i dirigenti Rai hanno negato di aver commesso un errore intenzionale. Adesso, Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha rivelato nuovi dettagli sul caso in una conferenza stampa.

Amadeus ha raccontato che inizialmente aveva rifiutato la richiesta di Travolta di partecipare al Festival: “Avevo detto di no perché c’era già stato e non avevo serate vuote”. Tuttavia, in seguito, è stato contattato dal rappresentante dell’attore che gli ha dato la possibilità di scegliere la serata. Visto che il costo era solo un rimborso spese, Amadeus ha scelto l’unica serata disponibile, il mercoledì, e Travolta ha accettato. Il conduttore ha sottolineato che si è occupato solo della parte artistica e non di quella contrattuale.

Durante la conferenza stampa, è intervenuto anche Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento prime-time Rai, che ha parlato di un rimborso spese basso per Travolta, senza però rivelare le cifre. Ha anche chiarito che il contratto con l’attore non faceva riferimento allo sponsor. Tuttavia, l’ad Rai Roberto Sergio ha annunciato che indagherà sul caso della presunta pubblicità occulta di Travolta. Sergio si è detto molto arrabbiato per l’accaduto, sostenendo che l’attore ha cercato di fare il furbo. Secondo quanto riferito, Travolta aveva firmato un contratto in cui si impegnava a non fare pubblicità. L’ad Rai è pronto ad aprire un’indagine interna per scoprire chi è stato responsabile di questa distrazione che ha avuto un costo per la Rai.

La situazione è ancora in evoluzione e resta da vedere se emergeranno i nomi dei responsabili. La partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo ha sicuramente suscitato molte polemiche, ma adesso la Rai sta cercando di fare chiarezza sull’accaduto.

About The Author