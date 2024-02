Ambasciatore Israele critica dichiarazione “sfortunata” di Parolin

L’Ambasciata d’Israele risponde alle critiche sul comunicato

L’Ambasciata d’Israele presso la Santa Sede ha risposto alle critiche riguardanti il comunicato diffuso il 14 febbraio scorso. In una nota ufficiale, l’Ambasciata ha voluto precisare alcuni punti chiave riguardo alla traduzione e al significato delle parole utilizzate.

Una scelta di parole “deplorevole”

L’Ambasciata d’Israele ha sottolineato che il comunicato originale era in lingua inglese e successivamente è stato tradotto in italiano. In particolare, si è focalizzata sulla scelta della parola “deplorevole” per tradurre l’espressione inglese “regrettable declaration”. L’Ambasciata ha affermato che questa parola poteva essere tradotta in modo più preciso con “sfortunata”. Tuttavia, è stata scelta la parola “deplorevole” per esprimere il dispiacere e la preoccupazione dell’Ambasciata riguardo alla dichiarazione.

Una nota di chiarimento

L’Ambasciata d’Israele ha voluto chiarire che il comunicato è stato diffuso in italiano per facilitare la comprensione e la diffusione delle informazioni. La scelta delle parole è stata fatta con attenzione, al fine di trasmettere il messaggio desiderato. L’Ambasciata ha sottolineato che il termine “deplorevole” è stato utilizzato per evidenziare la gravità della situazione e l’importanza di affrontare il problema in modo adeguato.

In conclusione, l’Ambasciata d’Israele ha risposto alle critiche riguardanti il comunicato diffuso, fornendo chiarimenti sulle scelte linguistiche fatte nella traduzione. L’obiettivo principale dell’Ambasciata era quello di esprimere il proprio dispiacere e la propria preoccupazione riguardo alla dichiarazione in questione.

About The Author