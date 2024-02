Amici 23: Ayle e Lucia, una coppia? Gli indizi social

Amici 2023: Scopriamo il nuovo flirt tra Ayle e Lucia

Il programma Amici 2023 non si limita solo alla musica, all’arte e all’amicizia, ma si rivela anche un terreno fertile per l’amore! Numerose coppie sono nate all’interno di questo programma e i fan più appassionati sono sempre attenti ai piccoli gesti d’affetto tra i concorrenti. In questa edizione, sembra che sia scoccata la scintilla tra due allievi della casetta di Amici 23: Ayle e Lucia.

Durante il programma, sono nate diverse coppie, come Gaia e Mida, Matthew e Mew, ma sembra che Ayle e Lucia abbiano attirato l’attenzione degli spettatori più attenti. I due si scambiano sguardi teneri e molti fan hanno notato che Ayle segue solo Lucia sui social media. Questo ha fatto sorgere il sospetto che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Ayle lascia Amici 23, ma poi torna: le reazioni dei compagni

Gli spettatori affezionati di Amici sanno bene che Ayle ha attraversato un periodo turbolento. Dopo aver deciso di lasciare volontariamente il programma, ha capito di aver commesso un errore e ha chiamato la redazione per chiedere di essere riammesso. La decisione finale spettava alla sua maestra, Anna Pettinelli, ma anche gli altri allievi hanno avuto la possibilità di esprimere la loro opinione.

Solo due compagni hanno votato a favore del ritorno di Ayle, e uno di questi è stata proprio Lucia. Questo fatto ha fatto sorgere il dubbio che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Gli appassionati del programma non credono che sia stata solo una coincidenza e sono convinti che ci sia un legame speciale tra Ayle e Lucia.

Ayle ha una fidanzata? Scopriamo chi è Margherita

Nonostante tutti gli indizi che sembrano puntare in questa direzione, Ayle ha dichiarato fin dall’inizio di essere innamorato follemente di una ragazza di nome Margherita. Tuttavia, i fan di Amici hanno notato che Ayle non segue più Margherita su Instagram, il che fa pensare che i due si siano lasciati, forse a causa della complicità che si è creata tra Ayle e la ballerina Lucia.

Al momento, queste sono solo supposizioni e non ci resta che aspettare nuove clip o, perché no, una puntata dedicata interamente alla nascita di questo possibile amore. Gli appassionati di Amici sono ansiosi di scoprire se Ayle e Lucia diventeranno una coppia ufficiale o se rimarranno solo amici.

