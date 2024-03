Amici 23: Emozionante daytime e la corsa verso il Serale

Dopo una puntata carica di emozioni, Amici 23 ha proseguito con il daytime, dove gli allievi ancora in gioco si sono sfidati per conquistare una maglia per il Serale. La tensione è alle stelle mentre Sarah, Kia, Nahaze, Ayle, Lil Jolie e Giovanni si sono esibiti in una gara al televoto, cercando di conquistare il cuore del pubblico da casa. Unica assente, Kumo, ha dovuto guardare dalle quinte a causa di un problema al ginocchio, con il suo video delle prove proiettato per mostrarne il talento.

La selezione per il Serale: chi merita una maglia?

Dopo le esibizioni, agli allievi che hanno già garantito un posto al Serale è stato chiesto di votare anonimamente chi, tra i restanti, merita di accedere alla prossima fase. I nomi emersi dal sondaggio sono stati quelli di Giovanni, Kumo, Lil Jolie, Nahaze e Sarah, mentre Ayle e Kia sono risultati non meritevoli secondo i voti raccolti. La tensione cresce mentre si avvicina il fatidico momento delle eliminazioni, che sveleranno chi dovrà dire addio al sogno di continuare l’avventura verso il Serale.

Addio al sogno per Nahaze e Kia: l’amaro epilogo al daytime di Amici 23

Secondo quanto trapelato da MondoTV24, sembra che Nahaze e Kia dovranno abbandonare il talent show, vedendo svanire il sogno di calcare il palco del Serale. A pochi giorni dal debutto dell’attesissima fase serale, i due talentuosi concorrenti si trovano costretti ad arrendersi alla dura realtà della competizione. Mentre i restanti allievi festeggiano l’accesso alla prossima tappa, Nahaze e Kia devono dire addio ai compagni e al loro sogno di prime time.