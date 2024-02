Amici 23: Martina mette Ayle al suo posto dopo le critiche

Ayle si ribella alla classifica di Amici 23: “Dovevo essere primo”

Il cantante Ayle, uno dei concorrenti di Amici 23, ha espresso il suo disappunto per la classifica stilata dai cantanti stessi, che indicava la sua posizione al quinto posto. Nonostante ciò, Ayle si è reso conto che la sua posizione non è affatto negativa, soprattutto se si considera il parere dei professori che lo stimano molto.

Ayle, tuttavia, ha sempre puntato in alto e ha ammesso di non essere riuscito a dare il massimo di sé durante il talent show. Questo ha portato alla domanda su come potesse pensare di poter arrivare primo nonostante la sua consapevolezza di non dare il massimo. Nonostante ciò, Ayle si aspettava un risultato diverso e ha espresso la sua delusione nei confronti dei concorrenti che si sono piazzati nelle prime posizioni.

Ecco la classifica generata dai voti dei cantanti di Amici 23:

Holden

Petit

Mida

Martina

Ayle

Lol

Jolie

Sarah

Kia

Nahaze

Malìa

Le prime tre posizioni corrispondono esattamente a quelle ottenute tramite il televoto legato ai nuovi inediti. Pertanto, sembra che il pensiero del pubblico coincida con quello degli allievi per quanto riguarda il podio. Petit, tuttavia, ha raggiunto Nahaze e ha cercato di rassicurarla, sottolineando che questa classifica finale non ha nulla a che fare con quella da lui stilata.

Durante una conversazione con Holden e Lucia, Ayle ha espresso il suo scontento per la sua posizione e ha affermato di non sentirsi inferiore a nessuno, sottolineando di meritare il primo posto. Queste parole hanno lasciato Holden senza parole, poiché Ayle sembrava essere presuntuoso nel sostenere di essere il migliore. Tuttavia, sembra che l’atteggiamento di Ayle sia stato dettato dalla delusione e si è subito pentito delle sue parole.

Lucia ha cercato di far notare ad Ayle che la sua posizione non è affatto negativa, considerando che si trova tra i primi cinque. Tuttavia, Ayle ha continuato a criticare coloro che sono arrivati prima di lui. Ha attaccato Martina, accusandola di essere solo un’interprete e non una cantautrice, un’affermazione assurda che non rende Martina meno artista degli altri. Ayle è convinto che sia ingiusto essere arrivato dopo Martina e ha anche criticato Petit, sostenendo che non dovrebbe essere posizionato più in alto di lui.

La produzione di Amici ha mostrato a Martina le esternazioni di Ayle, che ha reagito molto male. Martina ha fatto notare ad Ayle che il fatto di non scrivere le sue canzoni non la rende meno artista degli altri. Mentre Martina si lasciava andare alle lacrime, gli altri concorrenti hanno cercato di far riflettere Ayle sulle sue parole. Mida ha sottolineato che le sue affermazioni erano oggettivamente sbagliate, mentre Lil Jolie ha fatto notare che Martina aveva il diritto di sentirsi offesa. Lucia ha consigliato ad Ayle di scusarsi con Martina.

Ayle ha raggiunto Martina e le ha chiesto scusa, ammettendo di non aver pensato di averla offesa. Martina ha fatto notare che quando si è delusi non si dovrebbe gettare fango sugli altri ingiustamente. Il pubblico ha applaudito Martina per la sua eleganza nel rispondere ad Ayle, che questa volta ha mostrato poca umiltà.

