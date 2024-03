Amici: Anticipazioni e Ospiti del Pomeridiano del 3 Marzo

Il pomeridiano di Amici torna domenica 3 marzo su Canale 5, portando con sé nuove emozioni e colpi di scena in vista del tanto atteso Serale. Con pochi giorni alla partenza ufficiale della fase finale del programma, la competizione si fa sempre più accesa in cerca dei partecipanti che si aggiudicheranno un posto nel Serale. L’appuntamento imperdibile è fissato per sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5, promettendo una stagione ricca di talento e intrattenimento.

Le Novità del Serale e i Protagonisti Inediti

Nel corso della puntata di domenica 3 marzo, sarà possibile ammirare i tre giudici del settore canto, ovvero Emma, Max Brigante e Tommaso Toma, che si preparano a valutare le esibizioni dei concorrenti con attenzione e passione. Sul fronte del ballo, Rossella Brescia sarà la responsabile di giudicare le performance dei talentuosi ballerini in gara, pronti a stupire il pubblico con le loro abilità. L’allievo Ayle si distingue aggiudicandosi la prova Marlù e guadagnando così una lezione di pianoforte, mentre i nuovi arrivi Sofia e Nicholas raggiungono il Serale con grande determinazione e talento. Nicholas sorprende tutti abbandonando la squadra di Raimondo Todaro per unirsi a quella di Emanuel Lo, conquistandosi una preziosa maglia oro e aprendo nuove prospettive nel mondo della danza.

Ospiti Speciali e Colpi di Scena Musicale

Tra gli ospiti musicali che allieteranno l’appuntamento di domenica 3 marzo, spiccano le esibizioni di Mr Rain ed Emma, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Mr Rain incanterà il pubblico con la sua canzone “Due altalene”, mentre Emma emozionerà con il brano “Apnea”, entrambi presentati con successo durante l’ultima edizione del festival canoro più famoso d’Italia. La tensione sale con la classifica della gara di canto, con Lil Jolie in testa alla classifica seguito da Nahaze, mentre per la gara di ballo è Sofia a primeggiare con talento e grinta, mentre Giovanni si ritrova in coda alla classifica. L’appuntamento più atteso è fissato per lunedì 4 marzo a mezzanotte, quando verranno svelati i nuovi inediti dei cantanti di Amici, promettendo sorprese e colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso. La tensione cresce con il possibile cambio di squadra di Lil Jolie, pronto a spostarsi dal team di Rudy Zerbi a quello di Anna Pettinelli per guadagnarsi un pass diretto al Serale e conquistare il pubblico con la sua musica.