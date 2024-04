Amici e nemici: il ritorno di Daniele Bellasio su Radio 24

Introduzione:

Daniele Bellasio è pronto a tornare sulle frequenze di Radio 24 con la trasmissione “Amici e nemici – l’informazione della settimana”, promettendo una puntata ricca di ospiti interessanti e temi di attualità da non perdere. In particolare, la co-conduttrice di questa edizione sarà l’eclettica Lella Costa, nota attrice, scrittrice e doppiatrice, pronta a regalare al pubblico ascoltatore un mix di intrattenimento e approfondimento.

L’analisi della politica interna ed estera con Antonio Polito

In questa imperdibile puntata, verranno approfondite le ultime notizie di politica interna ed estera grazie alla presenza di Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera. Il giornalista e opinionista sarà un ospite speciale della trasmissione, con il compito di commentare insieme agli altri conduttori gli avvenimenti più rilevanti della settimana. Un confronto serrato e un’analisi approfondita saranno il cuore di questa parte della trasmissione, pensata per offrire al pubblico un punto di vista differente e stimolante sulla realtà politica nazionale e internazionale.

Focus sulla NATO e il mondo dell’arte con Giorgio Battisti e Paola Manfrin

Un altro interessante intervento della puntata sarà quello del Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti, che si soffermerà sui 75 anni dalla nascita della NATO e sull’andamento dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Un’occasione unica per analizzare da vicino i temi della sicurezza internazionale e per capire meglio le dinamiche geopolitiche del momento. Inoltre, non mancherà un approfondimento sul mondo dell’arte, con la centrata intervista a Paola Manfrin, direttrice creativa e curatrice d’immagine, che parlerà del successo della mostra di Mark Rothko a Parigi e della scomparsa dell’architetto e designer Gaetano Pesce. Un mix tra cultura e attualità che renderà la trasmissione ancora più stimolante e variegata.