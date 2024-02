Amici: Nuovo accesso al Serale e Dustin in Finlandia – Anticipazioni 11/2

Nuova registrazione ad Amici di Maria De Filippi: gli ospiti di domenica 11 febbraio 2024

Dopo la conclusione del Festival di Sanremo, Amici di Maria De Filippi si prepara per una nuova puntata che andrà in onda domenica 11 febbraio. Come sempre, Amici News ha svelato le anticipazioni di ciò che accadrà nel pomeriggio festivo sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ospiti musicali e giudici di canto e ballo

Gli ospiti che si esibiranno in studio saranno Olly, che canterà il suo ultimo singolo “A squarciagola”, e i giudici di canto e ballo: Beppe Vessicchio, J-Ax, Gaetano Curreri degli Stadio e Daniel Ezralow.

Un nuovo allievo accede al Serale

Durante la registrazione, un nuovo allievo ha ottenuto l’accesso alla fase Serale. Si tratta della ballerina Gaia, la seconda dopo Dustin. Nonostante non fosse presente in studio a causa di un infortunio al ginocchio, Gaia è stata chiamata dalla casetta e le è stata consegnata la maglia d’oro tanto desiderata. La giovane ballerina è stata visibilmente felice per questo traguardo.

Maria De Filippi ha mostrato Gaia in diretta mentre si trovava in casetta a bere una tisana e a tenere il ghiaccio sul ginocchio infortunato. Prima di focalizzarsi sull’allieva, le telecamere hanno inquadrato alcune stanze e la conduttrice ha rimproverato tutti gli allievi per il disordine dilagante, una situazione che non è nuova ad Amici.

La classifica dei cantanti

La gara dei cantanti ha visto i seguenti risultati:

Petit

Lil Jolie

Sarah

Martina

Malia

Kia

Holden

Nahaze

Ayle

Mida

Mida, che si è classificato all’ultimo posto, ha ricevuto una domanda da Maria De Filippi sul fatto che fosse la prima volta che si trovava in fondo alla classifica. Il ragazzo ha spiegato che gli era già capitato in passato e ha sottolineato di aver avuto problemi di voce negli ultimi giorni. La maglia di Mida è stata presa da Lorella Cuccarini, ma lui le ha chiesto se avesse qualcosa da dire e la risposta è stata negativa, quindi è probabile che presto gliela restituirà.

I primi tre classificati si sono sfidati in una gara di inediti, con in palio la possibilità di realizzare un videoclip del proprio brano. Il vincitore è stato Petit.

La classifica dei ballerini

Ricordiamo che Dustin ha già guadagnato l’accesso al Serale. Ecco la classifica dei ballerini:

Marisol

Sofia

Lucia

Nicholas e Kumo

Giovanni

Si è poi svolta una gara di improvvisazione sulle emozioni, con il tema della gioia e della tristezza. I concorrenti che si sono sfidati sono stati Dustin, Nicholas e Lucia. Nella prima parte, gli allievi hanno dovuto rappresentare metaforicamente la gioia, mentre nella seconda parte hanno indossato maschere per rappresentare la tristezza. Dustin è stato il vincitore e ha ottenuto una borsa di studio in Finlandia.

Durante la puntata, Dustin ha chiesto ad Alessandra Celentano spiegazioni sul motivo per cui non ha scelto di far partecipare Marisol alla gara. La professoressa ha spiegato che voleva che la ballerina si riposasse per evitare problemi al ginocchio.

Compiti assegnati dai professori

Durante la registrazione, i professori hanno assegnato dei compiti agli allievi. Ecco i risultati:

Kumo ha ballato un cha cha con Francesca Tocca, ma ha ricevuto un voto zero da Alessandra Celentano, che gli ha detto che non è predisposto per quel tipo di ballo. Questo ha scatenato una lite intensa in studio.

Sarah ha cantato “Vacanze romane”, ma è stata bocciata e ha versato lacrime. Anna Pettinelli l’ha valutata insufficiente. Anche in questo caso si è scatenata una discussione accesa, con Rudy Zerbi che ha sostenuto che il compito fosse impossibile per la ragazza.

Giovanni è stato bocciato da Celentano, che gli ha dato un voto di 2.

Ayle ha cantato “La Vasca” su indicazione di Lorella Cuccarini. Secondo Zerbi, essendo riuscito a cantare senza l’ausilio dell’autotune, è stato abbastanza stonato. Lorella ha commentato che è sembrato un po’ moscio, mentre per Anna Pettinelli è stato sufficiente.

Prove sponsor: i vincitori

Durante la puntata sono state svolte anche delle prove sponsor. I vincitori di queste prove non sono stati ancora annunciati.

