Martín Castrogiovanni e Daniela Marzulli a Roma

per un bacio d’amore in “volo”

La coppia consolidata tra Il rugbista pilone della nazionale italiana e Daniela Marzulli raccontano la loro storia d’amore presso Fly X, Centro di Paracadutismo Indoor a Roma con un’esperienza romantica fuori dal comune.

Fly X

In questi giorni che precedono il San Valentino, festa degli innamorati,

Martin Castrogiovanni storico pilone della nazionale italiana di rugby e ormai celebre personaggio televisivo, insieme alla sua amata Daniela Marzulli, hanno vissuto l’esperienza romantica e adrenalinica al contempo del Kiss&FlyX, volando in coppia da FlyX, l’unica galleria del vento del Centro Sud Italia, situata a Roma nel quartiere della Garbatella.

A Roma è infatti possibile realizzare il sogno di volare ed è possibile farlo anche in coppia, grazie all’esperienza Kiss&FlyX, ideata appositamente per quelle coppie in cerca di un brivido d’amore e d’avventura.

L’innovativa galleria del vento, situata sulla via Cristoforo Colombo 168, tra la Fiera di Roma e le Terme di Caracalla, regala emozioni e brividi in totale sicurezza. Questo grazie allo staff a capo del quale troviamo Giuseppe Cossu, medaglia di bronzo ai Mondiali 2018 e campione italiano in carica della disciplina Indoor e Outdoor.

Da Fly X tutti possono volare.

L’esperienza prevede una lezione teorica in cui vengono spiegate le basi del volo indoor da istruttori altamente qualificati, dopodiché si accede al piano di volo e inizia la parte pratica, quella del volo. Volare è sempre stato il sogno dell’uomo e ora è possibile realizzarlo da FlyX . Già dai 4 anni di età.

Sono tanti i romani e non che hanno già provato questa incredibile esperienza e numerosi i personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno avuto il “battesimo dell’aria” di Fly X.