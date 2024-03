Amore Senza Fine: Kemal e Nihan, lotta per l’amore

In attesa dell’emozionante avventura di Amore Senza Fine

Sei pronto per immergerti nella prossima puntata di Amore Senza Fine su Canale 5? A partire dall’11 marzo 2024, avremo l’opportunità di seguire in prima visione in Italia la celebre serie tv turca conosciuta anche come Kara Sevda, che in italiano significa “amore senza fine“.

Una storia avvincente premiata a livello internazionale

Questa storia romantica intrisa di passione si è meritata il titolo di prima produzione televisiva turca a vincere l’International Emmy Award come miglior soap. La trama ruota attorno a Kemal e Nihan, due giovani protagonisti che dovranno affrontare ostacoli di ogni genere per difendere il loro legame amoroso. Burak Özçivit e Neslihan Atagül danno vita a questi personaggi indimenticabili. Non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà loro l’amore!

Orari e giorni di programmazione di Amore Senza Fine

La programmazione in diretta della nuova serie turca su Canale 5 è prevista tutti i giorni fino al sabato pomeriggio. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 con conclusione intorno alle 14:46, mentre il sabato pomeriggio è tempo di doppio episodio dalle 14:35 alle 15:30 circa. A differenza della versione originale turca che presenta episodi di 120-130 minuti, in Italia ogni episodio dura circa 25-30 minuti, portando così ad un numero maggiore di episodi trasmessi. Mentre in Turchia sono 74 episodi suddivisi in due stagioni, in Italia si prevede un numero maggiore, probabilmente intorno alle 240 puntate.

La programmazione completa di Amore Senza Fine

Ecco uno schema dettagliato con la programmazione completa di Amore Senza Fine in prima visione assoluta su Canale 5 a partire dall’1 marzo 2024:

Amore Senza Fine – lunedì al venerdì – 14:10 – 14:46 circa.

Amore Senza Fine – sabato pomeriggio – 14:35 – 15:30 circa.

Rimani sintonizzato: possibili variazioni alla programmazione di Amore Senza Fine su Canale 5