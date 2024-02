Amoroso svela il suo nuovo amore: dichiarazioni sorprendenti e colpo al passato

Alessandra Amoroso parla del suo nuovo fidanzato durante il Festival di Sanremo

Durante il Festival di Sanremo, la cantante Alessandra Amoroso ha fatto una rivelazione sorprendente riguardo al suo nuovo fidanzato, Valerio Pastore. Questa confessione è avvenuta durante un’intervista a “Mano sul Cuore”, il videopodcast di Cosmopolitan condotto da Lavinia Farnese, in cui vengono intervistati i protagonisti del palco dell’Ariston. È la prima volta che Alessandra parla pubblicamente dei suoi sentimenti per la sua dolce metà, rendendo le sue parole ancora più dolci e sorprendenti.

Valerio Pastore, originario di Eboli, è un tecnico del suono nato nel 1994, mentre Alessandra è nata nel 1986, quindi c’è un divario di otto anni tra i due, ma sembra che questa differenza di età non sia un problema per la coppia.

La nuova relazione di Alessandra dopo la fine della storia con Stefano Settepani

Alessandra Amoroso ha conosciuto Valerio dopo aver concluso la sua lunga relazione di sei anni con il produttore discografico Stefano Settepani, che è durata dal 2015 al luglio 2021. Le dichiarazioni della cantante sul suo nuovo fidanzato non saranno certo gradite a Settepani, che potrebbe sentirsi ferito nel leggere che Alessandra sta “finalmente amando” come mai prima d’ora e che ha scoperto la “libertà” nella sua nuova relazione. Queste parole sollevano una domanda naturale: prima, Alessandra non ha mai amato profondamente? Non si è mai sentita libera? Queste esternazioni della cantante sono sicuramente un duro colpo per il produttore discografico.

Alessandra Amoroso parla della sua nuova scoperta dell’amore e della libertà

Durante l’intervista, Alessandra Amoroso ha parlato del suo nuovo amore con Valerio Pastore, affermando che il suo cuore ha iniziato a battere forte quando ha incontrato finalmente la persona che ha sempre desiderato. Ha espresso la speranza che questa storia possa continuare così e ha sottolineato che è stata una grande scoperta per lei. Ha scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, cosa che non aveva mai sperimentato prima.

La cantante pugliese ha anche riflettuto sul concetto di libertà all’interno delle relazioni sentimentali. Ha sottolineato che questa nuova relazione le ha dato una sensazione di grande libertà e assenza di vincoli. Ha affermato che la cosa meravigliosa di questo amore è la libertà che entrambi si concedono. Questa libertà è diventata la chiave di tutto per Alessandra, che prima non ne era consapevole. Ora si sente libera di essere se stessa in tutti i suoi colori, senza freni, naturalmente nel rispetto dell’altra persona.

Queste parole hanno inevitabilmente portato a un confronto con la sua relazione passata con Stefano Settepani. Sembra che con lui Alessandra non si sentisse altrettanto libera. Forse questa è una delle ragioni della loro rottura. La Amoroso è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, quindi questa confessione su Valerio Pastore è stata sia inaspettata che dolcemente sorprendente. È chiaro che la storia d’amore con il tecnico del suono è qualcosa di serio e non una semplice avventura passeggera. L’amore è davvero meraviglioso!

About The Author