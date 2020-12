Dopo la Protesta sul lungomare Caracciolo dei ristoratori Campani oggi arriva l’appello di quelli romani:

“Noi diamo ricordi e gioie, con ogni singolo evento curato abbiamo regalato un’emozione: fidanzamenti, compleanni, lauree, battesimi, matrimoni, pensionamenti, centenari. Abbiamo fatto ogni tipo di festa – ha dichiarato Testa, proprietario dello storico ristorante romano Checco Dello Scapicollo, in esclusiva ad Occhio Che – ci hanno elogiato e contestato e a volte ci hanno fatto sentire i primi ristoranti del mondo. Ma nel bene o nel male siamo stati responsabili delle nostre attività e quando abbiamo sbagliato abbiamo pagato sulla nostra pelle e non siamo mai stati accusati di essere la rovina dell’Italia. Non solo i ristoratori, tutti gli imprenditori, i liberi professionisti e le partite iva saranno con noi mercoledì. Volevo ringraziare Paolo Bianchini, Roberta Pepi, Roberto Stagnetta perché con loro MIO ITALIA (Movimento Imprese Ospitalità aderente a Federturismo Confindustria) sta lavorando da Marzo per unire tutte le associazioni, questa manifestazione è finalmente il frutto del nostro lavoro è stata pensata da tutti noi e per tutti, e tutti aderiranno, senza sigla politica”

L’appuntamento sarà Mercoledì 23 Dicembre 2020 ore 10:00 Piazza San Silvestro, Roma. Aderiranno alla manifestazione rappresentanze delle opposizioni e gli organizzatori sperano di poter avere anche un confronto aperto con la maggioranza