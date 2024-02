Andrea Giambruno ammette sconfitta e loda l’ex in un video

Andrea Giambruno: parole dolci per Giorgia Meloni

Nel corso della presentazione del libro di Candida Morvillo, il giornalista Andrea Giambruno ha espresso sentimenti di affetto nei confronti della sua ex compagna, Giorgia Meloni. Nonostante la fine della loro relazione sia stata poco piacevole, Giambruno ha voluto sottolineare l’importanza di Meloni nella sua vita, definendola “la persona più importante della mia via”. Ha inoltre elogiato le sue qualità, definendola una persona fantastica. Tuttavia, ha chiarito di non voler parlare ulteriormente della loro storia, poiché entrambi hanno sempre cercato di mantenere la discrezione.

Un rapporto sereno per il bene della figlia

Nonostante la fine della loro relazione, Giambruno ha sottolineato che lui e Meloni mantengono un buon rapporto, soprattutto per il bene della loro figlia, Ginevra. I due cercano di far crescere la bambina in un ambiente sereno, trascorrendo cene insieme e momenti di condivisione. Giambruno ha ammesso di aver commesso errori, ma ha dichiarato di non essere perfetto e di sperare di essere un buon esempio per sua figlia. Ha inoltre affermato di essere una persona perbene, nonostante ci siano persone che lo criticano.

Un Giambruno più umile e consapevole

Giambruno si è mostrato umile e consapevole dei suoi errori, soprattutto in seguito alla diffusione dei video di Striscia la Notizia, che hanno avuto un impatto negativo sulla sua immagine. Il giornalista sembra aver imparato la lezione e si è presentato in pubblico in occasione della presentazione di un libro, dimostrando un atteggiamento diverso rispetto ai video controversi. È consapevole del ruolo importante che Meloni ricopre e si impegna a contribuire alla ricostruzione della sua immagine, anziché aggiungere ulteriori problemi. La lezione sembra averlo cambiato, rendendolo una persona diversa.

