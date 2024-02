Angelina Mango: la nuova regina della cumbia che combatte la noia

La Cumbia: un ritmo latinoamericano dalle radici multiculturali

La cumbia è un genere musicale, un canto e una danza popolare originaria della Colombia e del Panama. Questo ritmo contaminato è il risultato di una fusione di influenze musicali provenienti dall’America Latina, dall’Africa e dalla Spagna. La cumbia si distingue per i suoi tamburi pesanti e il tamborito, che sono presenti in tutte le varianti di questo genere musicale. Tuttavia, la cumbia panamense ha un’atmosfera più rilassata rispetto agli ensemble ritmici colombiani. La cumbia è strettamente legata ad altri generi musicali latinoamericani come la salsa, il merengue e la rumba. Secondo gli studiosi di folclore, la cumbia è il risultato di una fusione di tre culture: africana, indigena e bianca. La cultura africana ha contribuito alla struttura ritmica e alla percussione, mentre la cultura indigena ha portato i flauti e parte della linea melodica. Infine, la cultura bianca ha apportato variazioni melodiche, coreografiche e l’abbigliamento dei ballerini.

“La Noia”: il nuovo singolo di Angelina Mango che celebra il valore del tempo

Angelina Mango, figlia del celebre cantante Mango, ha scritto e interpretato il brano “La Noia” insieme a Madame. Il pezzo, prodotto da Dardust e E.D.D., esplora il tema della noia e rivendica il suo valore. Secondo Angelina, la noia rappresenta un tempo prezioso che possiamo dedicare a noi stessi e alle cose che amiamo. Il singolo, che combina elementi della tradizione con sonorità contemporanee e influenze balcaniche, riflette l’approccio sincero e ironico dell’autrice alla vita. Angelina Mango descrive la noia come un momento in cui possiamo scoprire cose nuove e riconoscere il valore di ciò che ci circonda. Il brano è stato pubblicato da LaTarma Records e distribuito da ADA / Warner Music Italy.

Angelina Mango pronta per il debutto a Sanremo e il nuovo tour

La partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta il debutto di Angelina Mango sulla scena musicale italiana. La giovane cantautrice, già nota per il successo del suo tour autunnale e per essere diventata una serie su TikTok, si prepara a tornare live con il tour “Angelina Mango nei club 2024”, prodotto e organizzato da Live Nation. Durante il tour, Angelina si esibirà in diverse città italiane, tra cui Roma, Napoli, Firenze e Padova. Questo tour rappresenta un’opportunità per i fan di vedere dal vivo l’energia e il talento di questa promettente artista.

