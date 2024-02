Angelina Mango, Sanremo: look che conquista il pubblico con marca e prezzo

Angelina Mango al Festival di Sanremo: una performance promettente

La giovane cantante Angelina Mango ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo con il brano “La noia”. Nonostante il testo non sia tra i migliori in gara, la sua performance è stata orecchiabile e ha dimostrato il suo talento sul palco dell’Ariston. A soli vent’anni, sembra che Angelina sia nata per stare sotto i riflettori.

Il look di Angelina Mango: un abito Etro aderente e orientaleggiante

La scelta del look di Angelina Mango ha suscitato l’attenzione del pubblico. La cantante ha indossato un lungo abito aderente con una fantasia orientaleggiante, firmato dalla casa di moda italiana di lusso Etro. Fondata nel 1968, Etro è famosa per le sue collezioni di abbigliamento sia per uomo che per donna, oltre ad accessori, fragranze e arredi per la casa. Il vestito scelto da Angelina ha un prezzo di poco più di mille euro.

Angelina Mango e il suo debutto a Sanremo: il sostegno di Giulia Stabile

La performance di Angelina Mango ha ricevuto il sostegno entusiasta di Giulia Stabile, sua compagna di avventura ad Amici 2022/2023. Giulia, che ha partecipato al talent show come ballerina professionista, ha commentato l’esibizione di Angelina con parole di elogio: “Cosa hai fatto? Primo Sanremo, si è mangiata tutto”. Nonostante la fine della loro relazione, Giulia ha dimostrato di essere un grande sostenitrice di Angelina durante il suo percorso musicale.

In conclusione, Angelina Mango ha fatto un’ottima impressione al suo debutto al Festival di Sanremo. Nonostante il testo del suo brano non sia tra i più forti in gara, la sua performance è stata apprezzata dal pubblico. Inoltre, la scelta del suo look, con un abito Etro aderente e orientaleggiante, ha suscitato interesse e dibattito. Il sostegno di Giulia Stabile, nonostante la fine della loro relazione, dimostra l’importanza dell’amicizia e del supporto reciproco nel mondo dello spettacolo. Continueremo a seguire il percorso di Angelina Mango e a tifare per il suo successo.

