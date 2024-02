Angelina Mango svela il motivo della sua caduta dalle scale a Domenica In

Angelina Mango: la sua vittoria a Sanremo 2024

Un caloroso applauso ha accolto Angelina Mango al teatro Ariston durante l’intervista a Domenica In. La giovane cantante, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, era visibilmente felice. “Non credevo nemmeno di essere stata accolta al Festival di Sanremo, sembrava qualcosa di lontanissimo. Ho goduto appieno di questa settimana, non voglio dimenticare nulla”, ha dichiarato riguardo alla sua avventura sanremese.

La caduta di Angelina Mango durante la finale di Sanremo

Ieri sera Angelina ha ricevuto una standing ovation dal pubblico dell’Ariston. La sua esibizione è stata travolgente, forse la più energica delle cinque serate, ma ha visto la cantante cadere sulle scale verso la fine. Con una tranquillità impressionante, Angelina si è rialzata all’istante e ha concluso la sua performance in modo impeccabile. Riguardo a questo piccolo “imprevisto”, che fortunatamente non ha influenzato negativamente la sua esibizione, ha rivelato a Domenica In: “La verità è che ero così entusiasta che ho avuto l’idea brillante di fare le scale due a due”.

Angelina Mango e l’omaggio a suo padre con “La rondine”

Oltre alla canzone “La noia”, che Angelina ha portato in gara, la cantante si è esibita anche sulle note de “La rondine”, un brano di suo padre Pino Mango, scomparso nel 2014. È stato un momento davvero emozionante, in cui Angelina ha mostrato la sua anima omaggiando colui che l’ha fatta innamorare della musica. “Non avevo mai cantato nulla di suo, per scelta, perché ho preferito tenere separate la mia vita personale e professionale”, ha spiegato la 22enne a Domenica In. “Ho preso questa decisione perché altrimenti non me lo sarei mai perdonato”, ha rivelato.

Angelina Mango e la sua partecipazione all’Eurovision

Come da tradizione, il vincitore del Festival di Sanremo rappresenterà l’Italia all’Eurovision. Quest’anno la competizione canora si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 al 12 maggio. Un appuntamento importante a cui Angelina non aveva mai pensato di partecipare. “Adesso devo prepararmi per l’Eurovision, perché non mi aspettavo nulla e sono rimasta sorpresa. So che è una grande responsabilità e sono molto orgogliosa di rappresentare l’Italia in Europa”, ha concluso durante l’intervista a Domenica In.

