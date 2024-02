Angelina Mango: tour 2024, sold out a Roma e Napoli, nuove date annunciate

Angelina Mango: Il Successo Continua

Angelina Mango ha conquistato il cuore del pubblico vincendo la 74° Edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘La noia‘. Dopo il successo del concerto ‘Pare una pazzia’, che ha registrato il tutto esaurito, è stata annunciata una nuova data per il 26 ottobre 2024 al Fabrique di Milano. La cantautrice non si ferma qui e raddoppia le date del suo tour del 2024, con due concerti già sold out e nuove aggiunte a Roma e Napoli.

Tour Sold Out e Nuove Date

I due appuntamenti del tour autunnale ‘Angelina Mango nei club 2024‘ previsti per l’11 ottobre a Roma (all’Atlantico) e il 14 ottobre a Napoli (alla Casa della Musica) hanno già esaurito i biglietti. Per soddisfare la domanda, sono stati aggiunti due nuovi live per il 12 e il 15 ottobre. La cantante, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, in Svezia, si esibirà in un nuovo spettacolo per raccontare la sua evoluzione personale e artistica nei principali club italiani.

Roma (Atlantico): 11 ottobre (sold out) e 12 ottobre

Napoli (Casa della Musica): 14 ottobre (sold out) e 15 ottobre

Molfetta, BA (Eremo Club): 16 ottobre

Nonantola, MO (Vox Club): 19 ottobre

Firenze (Tuscany Hall): 21 ottobre

Padova (Gran Teatro Geox): 22 ottobre

Venaria Reale, TO (Teatro Concordia): 24 ottobre

Milano (Fabrique): 26 ottobre

Nuove Date in Arrivo

I biglietti per le nuove date a Roma (Atlantico, 12 ottobre 2024) e Napoli (Casa della Musica, 15 ottobre 2024) saranno disponibili a partire da lunedì 19 febbraio alle 10:00 su Live Nation. L’entusiasmo intorno a Angelina Mango è palpabile, e i fan non vedono l’ora di partecipare a queste imperdibili esibizioni che promettono emozioni uniche e indimenticabili.

About The Author