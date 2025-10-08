Angelo Perfetti premiato al “Cronisti 2025”: riconoscimento alla voce del litorale laziale

Ultimo aggiornamento il 8 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

Una menzione speciale per il direttore de ilfaroonline.it alla FNSI

Roma, 8 ottobre 2025 – Il Sindacato Cronisti Romani ha assegnato oggi, nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), i Premi Cronisti 2025, un evento che celebra ogni anno i giornalisti capaci di raccontare la realtà con professionalità, coraggio e senso civico.

Tra i protagonisti di questa edizione spicca Angelo Perfetti, direttore del quotidiano online ilfaroonline.it, che ha ricevuto una menzione speciale per il suo impegno nel racconto autentico delle realtà locali del Lazio.

Il valore del riconoscimento: dare voce ai territori

La motivazione ufficiale

La giuria ha voluto premiare Perfetti “per il costante impegno nel suo lavoro di giornalista professionista, quale direttore del Faro online, nel raccontare con rigore e passione le realtà locali del litorale del Lazio, nelle loro criticità e contraddizioni, come anche nei valori e nei costumi che esprimono, offrendo una voce autorevole e autentica ai territori, valorizzando l’identità delle comunità”.

Un premio che valorizza il giornalismo di prossimità

Il riconoscimento assume un significato profondo per i territori coperti da ilfaroonline.it, testata che da anni racconta con attenzione le storie di Fiumicino, Ostia, Ardea, Pomezia e dell’intero litorale laziale.

Con un’informazione puntuale, indipendente e radicata nella vita quotidiana delle persone, il giornale diretto da Perfetti si è affermato come presidio di verità e punto di riferimento per la comunità locale.

Il Faro online, una redazione costruita sulla credibilità

Sotto la guida di Angelo Perfetti, ilfaroonline.it ha consolidato una rete informativa solida e autorevole, fondata su accuratezza, pluralismo e senso civico. In un’epoca segnata dalla diffusione di notizie superficiali e sensazionalistiche, la testata si distingue per la cura dei contenuti e il rispetto del lettore, proponendo un giornalismo fondato sui fatti e sul contatto diretto con i cittadini.

La menzione speciale al direttore rappresenta anche un riconoscimento collettivo al lavoro quotidiano della redazione, che con dedizione racconta la vita dei territori senza mai rinunciare all’etica e alla responsabilità dell’informazione.

Premi Cronisti 2025: i protagonisti della cerimonia

Durante la cerimonia, tra i vincitori figurano Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire, e Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica.

Menzioni speciali sono andate anche a Marino Bisso, Rita Cavallaro, Maria Corbi, Angelo Franceschi e Giampiero Valenza, per il loro contributo e la dedizione alla professione giornalistica.

La giuria, composta da Roberto Mostarda, Paolo Tripoldi e Rodolfo Martinelli Carraresi, ha scelto di premiare chi rappresenta con integrità il mestiere del cronista. La cerimonia è stata condotta dall’attrice e scrittrice Isabel Russinova, che ha accompagnato i momenti salienti dell’evento con sensibilità e intensità.

Giornalismo locale: un presidio di democrazia e verità

Il Premio Cronisti 2025 conferma la centralità del giornalismo locale come presidio di democrazia, strumento di partecipazione e custode della verità quotidiana.

La menzione speciale ad Angelo Perfetti rappresenta non solo un tributo personale, ma anche il riconoscimento di una visione del giornalismo che mette al centro i cittadini, la trasparenza e la responsabilità verso il territorio.

In un tempo in cui l’informazione è sempre più frammentata e rapida, il lavoro del direttore de ilfaroonline.it ricorda l’importanza di restare radicati alla realtà, di raccontarla con onestà e di dare voce a chi, troppo spesso, non ne ha una.