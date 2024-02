Animalisti irrompono ai Musei Capitolini, ragazza si spoglia, 3 arresti

Blitz animalista ai Musei Capitolini di Roma: tre attivisti fermati dalla polizia

Tre attivisti animalisti hanno compiuto un’azione di protesta ai Musei Capitolini di Roma, attirando l’attenzione delle autorità e dei visitatori. Due di loro hanno incollato le proprie mani alla base di una statua, mentre il terzo si è spogliato. La polizia locale è intervenuta dopo la segnalazione del personale del museo e ha fermato i tre attivisti.

Una protesta per denunciare lo sfruttamento degli animali

Maria Sofia Federico, una delle attiviste coinvolte nell’azione, ha spiegato il motivo dietro il gesto attraverso un post su Instagram. Ha dichiarato: “Abbiamo svolto un’azione diretta nonviolenta per attirare l’attenzione sullo sfruttamento degli animali. È assurdo scandalizzarsi per una persona senza vestiti e non per il modo in cui gli animali vengono uccisi e sfruttati. È assurdo dare più importanza alle ragnatele su una statua che alla crisi climatica ed ecologica.“

Gli attivisti hanno chiesto al governo di smettere di finanziare gli allevamenti con contributi pubblici e di attuare la legge n.106/2022 per vietare i circhi con animali in Italia. Secondo loro, non esistono allevamenti sostenibili ed etici e uccidere e sfruttare gli animali non può essere considerato accettabile. Maria Sofia Federico ha concluso dicendo: “Continueremo a lottare fino a quando tutte le gabbie saranno vuote.“

La reazione delle autorità e dei visitatori

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per fermare l’azione dei tre attivisti e garantire la sicurezza dei visitatori del museo. Non sono stati riportati incidenti o danni alle opere d’arte. Tuttavia, l’azione ha suscitato reazioni contrastanti tra i visitatori. Alcuni hanno espresso solidarietà verso gli attivisti e hanno apprezzato il loro impegno per la causa animale, mentre altri hanno criticato il loro metodo di protesta.

I Musei Capitolini sono una delle principali attrazioni turistiche di Roma e ospitano una vasta collezione di opere d’arte e reperti storici. La protesta degli attivisti ha portato l’attenzione su questioni importanti legate alla tutela degli animali e alla responsabilità umana nei confronti dell’ambiente. La discussione sullo sfruttamento degli animali e sulle pratiche etiche negli allevamenti continua ad essere un tema di grande rilevanza e dibattito nella società odierna.

About The Author