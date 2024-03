Anna Mongodi: Una Vita Dedicata al Lavoro e alla Famiglia

L’eredità di Famiglia e il Lavoro Appassionato

Anna Mongodi, 80 anni, rappresenta un esempio di determinazione e passione per il lavoro. Gestire l’azienda di famiglia è sempre stato il suo obiettivo, motivo per cui ha deciso di aprire la partita Iva a 78 anni per garantire trasparenza e regolarità alla sua attività. Cresciuta in una **famiglia di imprenditori, Anna ha preso il testimone dal padre Mario, che già negli anni ’50 aveva iniziato a produrre bottoni. L’azienda, situata nella Bergamasca, ha prosperato grazie alla vicinanza con Milano, capitale della moda, fornendo materiali agli stilisti e produttori di abbigliamento._

Un Percorso di Successo e Crisi

**L’avventura imprenditoriale di Anna e della sua famiglia ha conosciuto momenti di grande successo, con fatturati consistenti e un numero significativo di dipendenti. Tuttavia, negli ultimi anni, la crisi economica e l’arrivo della pandemia da Covid hanno causato una brusca frenata nell’attività commerciale. La _Metalbuttons trading, di cui Anna faceva parte, ha dovuto chiudere i battenti nel 2022, confermando la difficile situazione del settore. Nonostante le sfide incontrate, Anna ha continuato a lavorare con impegno fino a un’età avanzata, trasmettendo la sua esperienza ai figli e al nipote._

Il Futuro della Tradizione Familiare e i Valori Trasmesi

Con il passare degli anni, Anna ha inculcato nei suoi familiari la passione per il lavoro e la dedizione alla famiglia. Il nipote _Giulio** _ha preso il testimone nel settore, garantendo continuità alla tradizione di famiglia. Nonostante la chiusura dell’azienda, Anna si è adattata alle nuove esigenze fiscali aprendo la partita Iva nel 2022. La sua professionalità e il suo spirito imprenditoriale sono un faro per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, incoraggiandoli a perseguire la propria strada con determinazione e impegno.