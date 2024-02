Annalisa: La sua gravidanza svelata a Sanremo grazie a un piccolo indizio

Annalisa smentisce le voci di gravidanza: “Preferito evitare le scale del Teatro Ariston”

Annalisa, la cantante italiana, ha smentito le voci che la volevano in dolce attesa durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. In un’intervista al Corriere della Sera, ha chiarito che non è incinta e che quando lo sarà, sarà lei stessa a comunicarlo.

La cantante ha anche spiegato il motivo per cui ha evitato di scendere dalla ripida scalinata del Teatro Ariston durante la sua esibizione. L’anno scorso, infatti, era caduta dalle scale e aveva riportato una ferita alla testa che l’aveva costretta a un ricovero in ospedale. Per evitare che la stessa cosa potesse accadere di nuovo, ha preferito prendere una decisione coraggiosa e non scendere dai gradini.

Annalisa ha raccontato l’incidente: “Un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un’esperienza bellissima… neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice”.

La cantante ha anche rivelato di aver chiesto consiglio a Maria De Filippi, la conduttrice di Amici di Maria De Filippi, prima di esibirsi al Festival. Ha sottolineato che Maria è sempre presente nei momenti chiave della sua carriera e che le dà preziosi consigli. Annalisa ha un rapporto di amicizia con Maria che va oltre il rapporto professionale. La conduttrice è stata invitata e ha partecipato al matrimonio della cantante, che si è tenuto l’estate scorsa.

Annalisa ha sposato Francesco Muglia il 29 giugno 2023 ad Assisi. Il matrimonio è stato un evento intimo e riservato. Francesco non fa parte del mondo dello spettacolo ed è vicepresidente della compagnia Costa Crociere per il settore marketing. Prima di iniziare la sua carriera, si è laureato all’università di Stoccolma.

In conclusione, Annalisa ha smentito le voci di gravidanza e ha spiegato il motivo per cui ha evitato di scendere dalle scale del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. Ha anche condiviso alcuni dettagli sul suo rapporto con Maria De Filippi e sul suo matrimonio con Francesco Muglia.

