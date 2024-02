Annalisa seducente e Dargen affascinante: giudizio sui look della prima serata di Sanremo 2024

Trionfa il Made in Italy tra stravaganze e sartorialità

Gli outfit Made in Italy brillano sul palco di Sanremo 2024

Le star di Sanremo 2024 hanno dato il meglio di sé sul palco dell’Ariston, sfoggiando outfit che hanno messo in risalto il Made in Italy. Niente smoking tradizionali o abiti sartoriali, ma dettagli sexy e audaci. Amadeus, il presentatore, ha scelto uno smoking bianco con revers neri e una giacca blu con cristalli ricamati, mentre Mahmood ha indossato un dolcevita in seta, gilet in pelle con maxi tasche e pantaloni in pelle nera, tutto firmato Prada. “Serve fottuta personalità”, ha scritto Mahmood su Instagram, mostrando il suo stile unico.

Punk rock e sobrietà: gli outfit dei protagonisti

La Sad, con il loro stile punk rock, hanno scelto l’eleganza del nero, arricchendo i loro look con un corpetto argentato a forma di gabbia toracica. Alessandra Amoroso, invece, ha optato per un lungo abito nero con gioielli minimal. Annalisa ha scelto Dolce&Gabbana, indossando culotte e top di raso, autoreggenti a vista, giacca nera, chocker e calze cuissardes nere. Angelina Mango ha indossato un abito monospalla in tulle stampa paisley e top ricamato con motivi floreali di Etro. Clara ha stupito con un abito vintage Armani Privé dal tessuto olografico e una fascia preziosa in vita.

Marco Mengoni trionfa con il Made in Italy

Marco Mengoni ha puntato tutto sul Made in Italy, indossando abiti di Valentino, Fendi, Versace e Emporio Armani. Giacche perfettamente tagliate, dettagli preziosi e trasparenze hanno reso i suoi outfit irresistibili. I Ricchi e Poveri sono tornati sul palco dell’Ariston dopo 32 anni, indossando un elegante nero con un simpatico colletto realizzato da Vivetta. Annalisa ha scelto Dolce&Gabbana, mentre Fiorella Mannoia ha indossato un lungo abito di pizzo bianco a sirena firmato Luisa Spagnoli.

Outfit surreali e stile impeccabile

Dargen D’Amico ha sfoggiato un doppiopetto nero di Moschino tempestato di orsetti di peluche, mentre Barbarella Rose Villain ha indossato un minidress argentato con fiori in rilievo. I Santi Francesi hanno scelto Dolce&Gabbana per il loro debutto a Sanremo, indossando un total look sartoriale. Lazza ha optato per un look custom made Fendi, mentre Diodato ha indossato un completo panna di Zegna. Ghali ha brillato in un completo sparkling color indaco. Big Mama ha scelto un abito nero vaporoso con un sexy bustier arricchito di trasparenze.

Da Prada a Dolce&Gabbana, passando per Fendi e Armani, il Made in Italy ha trionfato sul palco di Sanremo 2024. Gli artisti hanno sfoggiato outfit audaci e raffinati, dimostrando il loro stile unico. Il Made in Italy continua a essere un simbolo di eccellenza e creatività nel mondo della moda.

About The Author